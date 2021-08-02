美薪水物價雙漲 實質薪資減2%

根據經濟政策研究所（Economic Policy Institute）彙編的數據，今年6月全美平均時薪上增至30.4元，較2020年同月高3.6%，創2009年1月以來最大單月增幅；另一方面也出現通貨膨漲，所以工資金額增加，真實價值卻被通膨稀釋了。

若將人們所購買商品和服務的價值納入考量，6月推估而得的「實質薪資」（real wages）平均較去年同月減少近2%，參議院共和黨人士7月21日表示，人們實際上是減薪。

共和黨參議員斯科特（Tim Scott）表示，美國生活必需品價格呈指數 上漲，他列舉汽油、洗衣、機票、搬家費用、酒店、培根和電視等物品價格上漲。

經濟學家認為，通膨稀釋工資上漲的衝撞論點確實不假，但仍存在許多細微差別。

其中一個重點是，消費者實質薪資減少與否取決於個人的薪酬和所購買物品。

右翼智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）經濟政策研究主任斯特蘭（Michael Strain）說，假如物價上漲速度超過工資上調，經通膨調整後的薪資便是下降，每個人的情況大不同。

此外，經濟學家說，通膨向來不穩定，可能是暫時的，購買力下降也可能只是一時的。

●擁金融資產 較能抗通膨

經濟政策研究所數據顯示，6月全美平均時薪增3.6%，用以衡量通膨的消費者物價指數更上漲5.4%，創2008年8月以來最高單月增幅。

勞工統計局指出，將季節性調整因素納入考量後，工資、通膨雙雙上漲的綜合結果是購買力下降 1.7%。

穆迪投資人服務公司（Moody's Investors Service）副總裁福斯特（William Foster）說，通膨對低收入者影響最大，因花費多半集中在汽油、食品和其他價格容易上漲的物品；持有較多金融資產的富裕人士較能抵消通膨影響。

通貨膨漲高達5.4%，並非人人都面臨實質減薪。主要是因為，5.4%年通膨率是由許多商品綜合推估而得，其中包括未必人人需要買的高漲幅項目如二手車和卡車，6月價格與去年同月上漲約45%，創史上最高漲幅，不買二手車的人並不會受到大衝擊，同理，油價上漲45%，搭乘大眾交通工具的人影響有限。

影響面較大的食品價格6月僅上漲2.4%，低於通膨漲幅。

●民眾省錢 不吃牛改吃雞

消費者物價指數也未將消費者可能規避高成本而改變行為納入考量。好比說，有些人可能為省錢而改吃雞肉、取代牛肉，有人延後買車。

另一用以衡量通膨的個人消費支出價格指數（personal consumption expenditures price index，PCE）便將消費行為納入考量；經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）最近公布的是5月數據，5月PCE指數比消費物價指數低1.1個百分點，各是3.9%、5%，說明消費者購買低成本商品。

芝加哥大學經濟學教授穆里根（Casey Mulligan）說，即使努力轉變行為，仍為消費者帶來成本。

●經濟數據 因為疫情 扭曲

經濟學家提醒，在全美經濟復甦之際，要對過度解讀通膨和工資數據提高警覺。疫情造成經濟扭曲，例如，疫情初期，消費物價下跌，目前物價與一年前較低水準比較，必然讓通膨看起來很高。

同理，疫情期間，低工資工人裁員數奇高，可能導致工資數據偏差，2020年4月即使處處大規模裁員，全美平均時薪仍增長8%，創紀錄，主因更多高薪人士仍在工作。如今也可能發生扭曲，只是方向相反，隨著經濟反彈和低薪工人被重新雇用，平均收入可能被壓低。

職業研究機構W.E. Upjohn Institute for Employment Research研究主管豪斯曼（Susan Houseman）說，暗示工人減薪恐怕有點誤導，勞動力組成在經濟低迷和復甦之際最易生變，解釋數據時須格外小心。

經濟學家說，目前尚不清楚消費物價和工資上漲是不是暫時的，但至少部分通膨可用可能的短期動態解釋，例如，據AAA稱，近期油價上漲部分原因是主要產油國未能在7月初就達成增產協議、微芯片短缺導致車價飆升，都是供應限制和疫情後消費需求激增的短期動態。

有些人預計通膨將持續。安聯集團（Allianz SE）首席經濟顧問埃里安（Mohammed El-Erian）說，許多合作的公司已經宣布提高價格，而且預計進一步漲價。

勞工部 表示，由於企業的工人需求不斷增加，近幾個月工資似有增加。 豪斯曼說，企業加薪後通常不會減薪，所以加薪的持續性可能比通膨長。