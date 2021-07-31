四大科技股拖累美股 下周要漲得看就業給不給壞消息

有投資人認為，美股價位雖高，但基本面還不錯，大部分企業財報和財報均相當出色，美股仍然值得續抱。歐新社

投資 人擔心科技巨人獲利成長放緩的疑慮下，那斯達克綜合指數 周五率美股 三大指數下跌。展望8月，投資人認為下周五公布的美國就業數據將足以決定後續走勢。

亞馬遜（Amazon）因營收展望不如預期而重挫7.6％，拖累那斯達克綜合指數和史坦普500指數周五各跌0.7%和0.5%，道瓊工業指數跌149.06點，跌幅為0.4%。

台積電ADR周五跌0.5%，費城半導體指數盤中呈現拉鋸，午後反彈後收漲0.7%。總結7月，台積電ADR跌2.9%，費半漲0.3%。

在美股三大指數7月都保住漲勢，史坦普500指數漲2.3%，是連續六個月上漲。道瓊和那斯達克各漲1.3%和1.2%。

除了亞馬遜以外，臉書（facebook） 、蘋果（Apple）對展望也偏於謹慎，市場猜測科技巨人接下來表現可能不如景氣循環股。全球市值前五大的科技股，除Alphabet上漲1.3%外，本周全都收黑。

GuideStone資本管理公司總裁史派卡（David Spika）說：「專業投資人開始尋找賣出的理由 ，也許是Delta變種病毒疫情，也許是中國大陸因素 ，但都不重要，賣股票是因為他們知道目前價位拉得太高，不想成為最後收拾爛攤子的人。」

「周五可能是個關鍵，」Ironsides Macroeconomics 研究室主任納普（Barry Knapp）估計，在周五公布7月就業數字之前，美股只會呈現窄幅區間波動。

●數據好就是壞消息

納普預料，如果新增就業數字超過100萬人，美股會因預期聯準會（Fed）加緊縮減購債步調而立即轉跌。他認為，就業報告接下來連續兩個月都會很強，Fed也可望在9月宣布準備啟動購債計畫退場。納普由此判斷，美股可能因此出現至少10%修正。

史坦普500指數逾1/4企業預訂下周公布財報，投資人關注業者對解封後景氣、供應鏈狀況、以及成本升高的看法。富蘭克林坦伯頓固定收益投資總監德塞（Sonal Desai） 說：「我認為會有多達85%的企業會在法說會上提到通膨。」

據路孚特（Refinitive）分析，史坦普500指數成份股目前按未來估算獲利計算的本益比為21.4倍，還低於1月的22.7倍。有投資人認為，美股價位雖高，但基本面還不錯，大部分企業財報和財報均相當出色，美股仍然值得續抱。