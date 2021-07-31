我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／中國女排提前淘汰 史上最差奧運衛冕軍

東奧／約克維奇連銅牌都沒有 氣力放盡不敵西班牙好手

四大科技股拖累美股 下周要漲得看就業給不給壞消息

編譯劉忠勇／綜合外電
有投資人認為，美股價位雖高，但基本面還不錯，大部分企業財報和財報均相當出色，美股仍然值得續抱。歐新社
有投資人認為，美股價位雖高，但基本面還不錯，大部分企業財報和財報均相當出色，美股仍然值得續抱。歐新社

投資人擔心科技巨人獲利成長放緩的疑慮下，那斯達克綜合指數周五率美股三大指數下跌。展望8月，投資人認為下周五公布的美國就業數據將足以決定後續走勢。

亞馬遜（Amazon）因營收展望不如預期而重挫7.6％，拖累那斯達克綜合指數和史坦普500指數周五各跌0.7%和0.5%，道瓊工業指數跌149.06點，跌幅為0.4%。

台積電ADR周五跌0.5%，費城半導體指數盤中呈現拉鋸，午後反彈後收漲0.7%。總結7月，台積電ADR跌2.9%，費半漲0.3%。

在美股三大指數7月都保住漲勢，史坦普500指數漲2.3%，是連續六個月上漲。道瓊和那斯達克各漲1.3%和1.2%。

除了亞馬遜以外，臉書（facebook） 、蘋果（Apple）對展望也偏於謹慎，市場猜測科技巨人接下來表現可能不如景氣循環股。全球市值前五大的科技股，除Alphabet上漲1.3%外，本周全都收黑。

GuideStone資本管理公司總裁史派卡（David Spika）說：「專業投資人開始尋找賣出的理由 ，也許是Delta變種病毒疫情，也許是中國大陸因素 ，但都不重要，賣股票是因為他們知道目前價位拉得太高，不想成為最後收拾爛攤子的人。」

「周五可能是個關鍵，」Ironsides Macroeconomics 研究室主任納普（Barry Knapp）估計，在周五公布7月就業數字之前，美股只會呈現窄幅區間波動。

●數據好就是壞消息

納普預料，如果新增就業數字超過100萬人，美股會因預期聯準會（Fed）加緊縮減購債步調而立即轉跌。他認為，就業報告接下來連續兩個月都會很強，Fed也可望在9月宣布準備啟動購債計畫退場。納普由此判斷，美股可能因此出現至少10%修正。

史坦普500指數逾1/4企業預訂下周公布財報，投資人關注業者對解封後景氣、供應鏈狀況、以及成本升高的看法。富蘭克林坦伯頓固定收益投資總監德塞（Sonal Desai） 說：「我認為會有多達85%的企業會在法說會上提到通膨。」

據路孚特（Refinitive）分析，史坦普500指數成份股目前按未來估算獲利計算的本益比為21.4倍，還低於1月的22.7倍。有投資人認為，美股價位雖高，但基本面還不錯，大部分企業財報和財報均相當出色，美股仍然值得續抱。

指數 美股 投資

上一則

美電動車銷售 2030要占40%

延伸閱讀

雖科技股扯後腿 史指本月升逾2%

雖科技股扯後腿 史指本月升逾2%
基建法案過關 打鐵或可趁熱

基建法案過關 打鐵或可趁熱
世界晚報／太歲頭上敢動土 2少年群毆再踹打警察

世界晚報／太歲頭上敢動土 2少年群毆再踹打警察

經濟不如預期 股指盤中仍觸及新高

經濟不如預期 股指盤中仍觸及新高

熱門新聞

巴菲特表示，複利是投資人最好的朋友，用複利累積財富，好像推雪球滾下山坡。（美聯社）

周末來讀巴菲特：投資愈早開始愈好 靠自己更好

2021-07-24 21:15
國際特赦組織指出，蘋果iPhone也會遭到駭客軟體攻擊竊取敏感資料。(路透)

蘋果股價為何盤後重摔2%？投資人嗅出iPhone兩大利空

2021-07-28 00:26
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）

大仁說財經 | 若Fed和白宮都錯估通膨 就全盤皆輸了

2021-07-28 18:37
投資人相信美國經濟復甦的表現將優於絕大部分國家，美國依然是投資股票、債券及其他資產的首選地。圖為紐約證券交易所外。(Getty Images)

上半年9000億熱錢湧美國 超過全球總和

2021-07-26 21:48
中國國家市場監管總局加強控管，外送平台美團今天在港股大跌。(路透)

中國出手改善外送員勞動條件 美團股價大跌

2021-07-26 14:11
Fed主席鮑爾。路透

Fed主席鮑爾的心意 你看懂了嗎？

2021-07-29 08:15

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國21金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國21金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見
抗Delta 5個QA秒懂傳統防疫已不適用

抗Delta 5個QA秒懂傳統防疫已不適用