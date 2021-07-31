蘋果強化隱私 對科技股影響微 臉書、Snap等早做準備了

蘋果強化用戶隱私保障，對科技業者造成衝擊。（歐新社）

過去一周所有人都關注蘋果 最新的隱私 設定(IDFA)整對科技股的負面影響，但臉書和Snap等公司的財報顯示，在數位廣告支出激增之下，它們仍能應對衝擊。

部分科技業者警告，蘋果對廣告隱私權的改變將衝擊第3季業績，但分析師 認為，影響可能比預期來得小，尤其是在業者不再使用過去強力擷取的個資來開發新工具以衡量和鎖定廣告後。

但隨著進入下半年，它們將面對更艱難的比較以及蘋果隱私權變化帶來的更嚴重影響。

臉書第3季營收可能受蘋果衝擊最嚴重。但Oppenheimer分析師並不認為其下半年營收入將「溫和減速」，相信其廣告和長期支出的增加應該超過蘋果改變的影響。

Bernstein分析師發布報告表示：「財測的用語暗示成長『明顯』減速，並明確指出IDFA的不利因素。」「雖然預估未來2年只有適度減速，而且IDFA的利空早已眾所周知，並已納入考量，但股價仍未見走跌。」

摩根史坦利分析師評論說，「衝擊和選擇性大多符合預期，替代方案正在實施，強勁的廣告市場在某種程度上抵消了任何個別廣告商的衰退。」

Snap已看到有關蘋果公布的用戶廣告遮蔽率高於預期，但警告現在衡量這些變化的全面影響還為時過早。

Jefferies分析師認為Snap第3季營收財測相對保守，部分原因是已將隱私變化帶來的負面影響納入考量，估計影響將「微乎其微」。

推特在致股東信中表示，蘋果隱私權調整的影響低於預期。

Cowen分析師表示，由於品牌廣告約占推特業務85%，因此較能免受蘋果iOS 14.5的影響。

谷歌似乎是蘋果政策的短期受惠者。MKM Partners表示，隨著大多數討論集中在iOS上，規模較小的廣告商正將廣告資金轉移到Android App上。

亞馬遜預計不會受到太大影響，但第2季廣告業務同比增加87%。有鑑於與消費者之間牢固的第一方關係，該公司似乎已做好準備應對影響數位廣告的隱私權變化。