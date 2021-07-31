紓困助攻 萬事達卡：消費者較以往更願意花錢了

萬事達卡 財務長梅赫拉(Sachin Mehra)表示，根據該公司第2季財報數據，美國 消費者支出可望超過疫情 前水平。

這家支付巨頭29日發布財報指出，反映購買活動的刷卡總額在美國同比增加近34%達6190億元，較2019年同期增加27%。

梅赫拉說，「人們正在規畫花錢，而且現在實現這種意圖。」「紓困方案在其中發揮了作用嗎？絕對有。高水平的儲蓄率是否也在其中發揮作用？完全有。歸根究底，人們正在努力行使他們的消費意願。這是正在發生的事，而且這還是在旅遊尚未重回疫情前水平的情況下發生。」

他說，支出趨勢也顯示消費者對經濟復甦的信心加強，「過去12到18個月，更多支出朝向固定支出，像是雜貨、公用事業等等。但現在已逐漸出現轉向可自由支配支出，更多旅遊、更多外宿、更多外食。」「刷卡額度開始大幅上揚。借記卡也以非常健康的速度增加。」

萬事達卡上季營收和獲利都超出預期。在財報電話會議上，CEO米巴赫(Michael Miebach)表示，店內支出正在回春，但「不用現金的長期趨勢」是其數位支付業務的催化劑。

梅赫拉表示，「不愛用現金將推動非接觸式支付，因為它是一種更衛生的支付方式。」「即使在疫情之前，非接觸式支付比率也一直在上升。人們已經了解它的便利性，因此它更加速成長。在非接觸式方面，美國一直落後世界各國，但這種情況正在改變。不愛用現金是一個因素，但對用戶體驗來說是很好的發展方向。」