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基建法案過關 打鐵或可趁熱

財經新聞組╱綜合報導

拜登總統提出的基建法案清除了另一個關鍵障礙，基建類股本周走升。參議院28日投票通過推動基礎建設法案，其中包括5500億元的新支出，轉向潔淨能源、建設公路和鐵路以及擴大網路接入等項目。

即使該法案的細目還有待規畫，但任何支出都可能對工業、材料和公用事業股產生巨大影響。

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)說，「操作的方法很多。」她點名PAVE或IFRA基建ETF是可以投資的2種方式。

但她最偏好的作法是操作材料類股，「今年來它們節節走升，升幅超過30%，因此除了可以買進材料類股ETF外，也可以操作BHP Billiton或Cleveland-Cliffs等特定鋼鐵個股，因為建設需要鋼鐵等骨料，像是Vulcan Materials，所以現在最好投資這些個股，搶得頭彩。」

MKM Partners首席市場技術分析師歐哈拉(JC O'Hara)認為最好是「跟著資金走」，投資法案中資金鎖定最多的領域。

他說，「其中有2大關鍵部分。首先是電力基礎建設，相當大的部分資金用於此，因此必須由公用事業著手，其次是水。目前有500億元用於供水基礎建設，另外還有550億元用於更換全美所有鉛管，它也是該法案中很大一部分。」

有支個股對歐哈拉來說尤為突出：American Water Works，這是一家市值310億元的公用事業公司，7月上漲了11%，「它在過去12個月中走勢強勁。本周公用事業指數突破新高，因此其技術面非常穩健。最後，這支公用事業股的股息殖利率與美國10年期國債相當，但它更勝一籌之處是它的股利以每年10%的速度增加。」

American Water的殖利率為1.4%，略高於史坦普500指數。該股今年表現落後於史指，但過去一個月略有回升。

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