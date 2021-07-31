核心PCE年增3.5% 30年最大

商務部報告，聯準會(Fed)最愛用的主要通膨指標──不含食品和能源的核心個人消費支出物價指數(PCE)6月年增3.5%，幅度雖略高於前月的3.4%，大卻基本上符合華爾街預期的3.6%，為1991年7月以來最大。核心PCE指數較上月增0.4%，低於預期的0.6%，顯示通膨壓力可能開始減弱。

亞馬遜 快遞要司機少檢查車輛

美國各地的亞馬遜快遞公司一直指示員工避開確保貨車安全的日常檢查。為安全預防考量，亞馬遜要求簽約送貨司機在輪班開始和結束時檢查車輛。 但有些司機表示被迫無視損壞並盡快完成檢查，這樣可以避免取消貨車班次，不致失去寶貴的外送路線，司機可能會無法上工。

谷歌創始人3個月內拋股10億

自今年5月以來，谷歌創辦人和Alphabet大股東佩吉(Larry Page)和布林(Sergey Brin)共賣出10億元以上的股票。根據OpenInsider向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件，從5月起兩人賣出價值超過10.7億元的A類和C類股票。布林賣出金額超過6.1億元，而佩吉超過4.62億元。這些售股都經預告。

皇家 加勒比郵輪現病例 股價跌

皇家加勒比郵輪股價大跌3.92%，因其海上冒險號(Adventure of the Seas)郵輪上有6名乘客新冠病毒篩檢呈陽性反應，其中4名散客已接種疫苗 。皇家加勒比說，4人中有3人沒有症狀，第4名乘客症狀較輕。另2名未接種疫苗的乘客為同一旅行團的未成年人，也沒有症狀。

Spirit航空不要求乘客接種疫苗

Spirit航空CEO克里斯蒂(Ted Christie)表示，敦促所有乘客和員工接種新冠病毒疫苗，但這家廉價航空公司不會實施強制接種疫苗。他說，Delta變種病毒病例數上升顯然是每個人都關心的問題，最好是接種疫苗。但該公司無權要求旅客強制接種疫苗，這是個「聯邦級問題」。

Dole掛牌首日下跌 市值15億

隨著該公司重返公開市場，Dole掛牌首日下跌4.61%收14.5元。該股開盤價為每股15元，使該公司的市值達約15億元，但於其16元的IPO價格。該股在紐約證券交易所(NYSE)掛牌，代碼為「DOLE」。Dole與Total Produce今年2月合併成為全球最大新鮮農產品公司。