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東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

財經簡訊

財經新聞組／整理

6月成屋銷售額 降1.9%

根據全國房地產經紀人協會(NAR)的數據，6月已簽署合約的成屋銷售量較5月下降1.9%；較2020年6月也下降1.9%。成屋銷售額是未來1到2月內完成銷售的先行指標。從地區來看，6月待售銷售額較5月增加0.5%，年增8.7%。中西部銷售額月增0.6%，但年降2.4%。

食品高需求 雀巢續看好

雀巢美國總裁普雷斯利(Steve Presley)表示，消費者在疫情封鎖高峰期對食物的高需求未來一段時間內不會結束。雀巢2021年上半年全球銷售成長1.5%至略高於460億元。對其8.1%的有機成長最大貢獻來自咖啡。與其相近的家庭安慰食品需求可望由2020年的高峰延伸至2021年。

Nikola創辦人 1億元交保

在遭聯邦檢察官指控在電動車新創公司Nikola的產能和技術方面誤導投資者後，Nikola創辦人米爾頓(Trevor Milton)在曼哈頓法庭上對欺詐指控不認罪。米爾頓於去年9月辭去董事長職務，以價值4000萬元的猶他州房產為抵押，以1億元保釋。他被禁止與投資人聯繫，並被法院限制出行。

黑寡婦女星 控迪士尼違約

史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)在洛杉磯高等法院起訴迪士尼，控告該公司在影院推出「黑寡婦」的同時也在其串流媒體服務Disney+上上架，違反她的合約。喬韓森聲稱她與迪士尼漫威娛樂公司的協議保證她的個人電影以獨家戲院發行方式上映，而且她的薪水絕大幅度取決於票房表現。

亞馬遜營收 連3季破千億

亞馬遜第2季業績喜憂參半，上季每股獲利15.12元，高於Refinitiv估計的12.30元；營收1130.8億元，高於估計的1152億元，年增27%，但低於華爾街預期。營收連續3季超過1000億元水平。預計第3季銷售額將在1060億元至1120億元間，年增10%至16%；StreetAcount分析師預計第3季營收1192億元。

營收 迪士尼 投資

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