Alphabet財報亮眼 專家按讚

市值最大的3支史坦普500指數個股：蘋果 、微軟和Alphabet， 本月引領股指走高，全部在7月都上漲超過5%，至少使股指上漲逾10%。

這3家公司本周也公布令人印象深刻的獲利和營收 ，高階主管也提供了樂觀的財測。那麼這些超大型科技股中，哪一支可被稱為史上最偉大(GOAT)？

Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)表示，「我相信是Alphabet。它的財報絕對出色，無論是營收還是獲利。最重要的是，該公司超出分析師預期太多。」

他補充說，該公司的未來成長預期似乎被低估了，特別是在「出色」的資產負債表之下。

但在今年上漲55%之後，塔特羅表示，希望入手Alphabet和其他大型股的投資 人應該等待回跌時機，「也許這些個股票會回跌一點，這時才適合進場並買進，將它們加入投資組合中，但絕不要追高。」

Alphabet和微軟28日創下歷史新高。蘋果2周前觸及歷史新高，但之後下跌3%。

TradingAnalysis.com總經理戈登(Todd Gordon)採用一種獨特的輪轉模型來決定目前最適合的投資。他依據這3支個股相對史指的走勢，發現Alphabet看來「展現出比史指更好的動能和相對實力」。

Alphabet的表現遠遠超過史指2021年17%的漲幅，而蘋果則以9%的漲幅排在後面。戈登的模型促使他考慮在增加Alphabet持股的同時削減蘋果的部位。