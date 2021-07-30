強制顧客戴口罩？ 零售商兩難

零售商目前正陷入進退維谷的處境：是否該重新啟動進入商店必須強制佩戴口罩 的規定？

疾病控制與預防中心(CDC )發布最新建議，呼籲新冠病毒傳播最快的地區重新戴上口罩，大概涵蓋全美大約三分之二地區。CDC於5月時放鬆規定，已接種疫苗 者可以不戴口罩，然而，delta變種病毒導致確診案例大幅回升，讓CDC重新評估政策。

零售業產業組織全國零售聯合會(NRF)發表聲明表示，無論大小，零售商都「將繼續遵循CDC的規定」。然而，它也補充說，「當減少病毒威脅的最可靠的已知方法是全面接種疫苗時，口罩強制令又回歸，真的很不幸。」

有些企業迅速做出反應。蘋果表示，從29日開始要求無論是否接種疫苗的客戶以及員工在其美國專賣店中都須戴上口罩。蘋果總部所在地加州28日建議所有人在室內戴口罩，無論是否接種疫苗。

迪士尼也再次要求顧客，無論是否接種疫苗，在佛州迪士尼世界度假村和加州迪士尼樂園度假村的室內都必須戴口罩。

有些業者更進一步，要求遊客出示已接種冠狀病毒的證明。

Union Square Hospitality Group宣布，現在將要求進入餐廳的所有客人證明已接種疫苗，該規定也適用於新舊員工。

The Retail Industry Leaders Association主席布道奇(Brian Dodge)要求顧客注意零售業者可能在未來幾天或幾周內發布的新規定，「隨著變種病毒的變化和傳播，以及某些人群對疫苗的猶豫不決，零售商明白CDC的規定可能會隨時生變，在某些情況下可能再次需要戴上口罩。」 RILA代表沃爾瑪、目標百貨(Target)、百思買、家得寶和其他主要零售連鎖店。

但CDC的最新建議對企業和客戶來說並不容易遵循。規定變化往往與地方病毒傳播率密切相關，這意味著零售商或餐館業者可能在同一地區執行兩種完全不同的政策。