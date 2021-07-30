我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

經濟不如預期 股指盤中仍觸及新高

財經新聞組／綜合報導

由於投資人不在乎經濟成長低於預期，美股上揚至新高紀錄。

道瓊工業平均指數上漲153.4點或0.44%至3萬5084.33點，盤中觸及新高紀錄。與此同時，史坦普500指數上漲18.5點或0.42%至4419.15點，也創下盤中新高。而由於臉書和PayPal下跌，以科技股為主的那斯達克綜合指數表現不佳，僅上漲15.68點或0.11%至1萬4778.26點。

美國第2季國內生產總值(GDP)按年率計算成長6.5%，遠低於《道瓊》預期的8.4%。

與此同時，另一項數據顯示，截至7月24日當周有40萬人首次申請失業救濟金。這個水平幾乎是疫情前正常水平的2倍，高於《道瓊》估計的38.5萬人。

許多投資人鬆了一口氣，因為Fed暗示不會立即取消資產購買計畫。

Robinhood在納斯達克以每股38元價格掛牌交易，但開盤後迅速下跌10%，收盤下跌8.37%報34.82元。

PayPal和臉書分別下跌6.23%和4.01%，它們前日在公布財報獲利時警告成長明顯放緩。

與此同時，福特汽車在發表第2季財報後意外調升2021年財測，股價上漲3.75%。

主要股指有望全月走高，史指7月上漲2.8%；那指和道指分別上漲1.7%和1.7%。

指數 道瓊 投資

上一則

鋼軌等部分鋼鐵產品出口退稅 中國8月起取消

下一則

美中貿易戰+疫情 台央行理事示警：通膨隱憂浮現

延伸閱讀

鮑爾說不縮減 史指收盤持平

鮑爾說不縮減 史指收盤持平
資管客製化 瞄準散戶市場

資管客製化 瞄準散戶市場
世界晚報／新中國駐美大使到任 以剛猛言辭著稱

世界晚報／新中國駐美大使到任 以剛猛言辭著稱
中國續重擊科技 股指中止連五漲

中國續重擊科技 股指中止連五漲

熱門新聞

巴菲特表示，複利是投資人最好的朋友，用複利累積財富，好像推雪球滾下山坡。（美聯社）

周末來讀巴菲特：投資愈早開始愈好 靠自己更好

2021-07-24 21:15
國際特赦組織指出，蘋果iPhone也會遭到駭客軟體攻擊竊取敏感資料。(路透)

蘋果股價為何盤後重摔2%？投資人嗅出iPhone兩大利空

2021-07-28 00:26
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）

大仁說財經 | 若Fed和白宮都錯估通膨 就全盤皆輸了

2021-07-28 18:37
投資人相信美國經濟復甦的表現將優於絕大部分國家，美國依然是投資股票、債券及其他資產的首選地。圖為紐約證券交易所外。(Getty Images)

上半年9000億熱錢湧美國 超過全球總和

2021-07-26 21:48
中國國家市場監管總局加強控管，外送平台美團今天在港股大跌。(路透)

中國出手改善外送員勞動條件 美團股價大跌

2021-07-26 14:11
等待幾家大型科技股發布上季財報，美股6天來首次下跌。(美聯社)

中國續重擊科技 股指中止連5漲

2021-07-27 16:24

超人氣

更多 >
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震