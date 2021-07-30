經濟不如預期 股指盤中仍觸及新高

由於投資 人不在乎經濟成長低於預期，美股上揚至新高紀錄。

道瓊 工業平均指數 上漲153.4點或0.44%至3萬5084.33點，盤中觸及新高紀錄。與此同時，史坦普500指數上漲18.5點或0.42%至4419.15點，也創下盤中新高。而由於臉書和PayPal下跌，以科技股為主的那斯達克綜合指數表現不佳，僅上漲15.68點或0.11%至1萬4778.26點。

美國第2季國內生產總值(GDP)按年率計算成長6.5%，遠低於《道瓊》預期的8.4%。

與此同時，另一項數據顯示，截至7月24日當周有40萬人首次申請失業救濟金。這個水平幾乎是疫情前正常水平的2倍，高於《道瓊》估計的38.5萬人。

許多投資人鬆了一口氣，因為Fed暗示不會立即取消資產購買計畫。

Robinhood在納斯達克以每股38元價格掛牌交易，但開盤後迅速下跌10%，收盤下跌8.37%報34.82元。

PayPal和臉書分別下跌6.23%和4.01%，它們前日在公布財報獲利時警告成長明顯放緩。

與此同時，福特汽車在發表第2季財報後意外調升2021年財測，股價上漲3.75%。

主要股指有望全月走高，史指7月上漲2.8%；那指和道指分別上漲1.7%和1.7%。