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「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

Delta變種 影響經濟復甦力度

財經新聞組／綜合報導
變種病毒是影響未來經濟成長關鍵因素。（路透）
變種病毒是影響未來經濟成長關鍵因素。（路透）

美國經濟現在比疫情之前規模更大，但今年成長率可能已達高點，而且增幅可能比預期來得低。

這並不代表下半年不會強勁成長或復甦將受挫。問題是成長能有多強勁，有許多因素會造成影響，最主要就是Delta變種病毒

商務部統計，第2季GDP水平升至19.4兆元，高於2019年第4季的19.2兆元；年化成長率為6.5%，略高於第1季下修後的6.3%，但遠低於經濟學者預期的8.4%，更遠低於早先預測的今年最高單季成長10%以上。

第2季GDP增速是去年第3季以來最快，當時經濟在第2季驚人的崩潰後反彈33.4%。除此之外，這是自2003年以來的最佳成長率。

Jefferies貨幣市場經濟學家西蒙斯(Tom Simons)表示，「所有本應走弱的東西變得更弱，讓人驚訝。」「就這一點而言，就當前的經濟數據來說，一切都不確定。它一直弱於預期，但不到完全疲軟的水平。我認為應該繼續關注相關數據，以確定第3季的結果。」

他預計9月經濟活動將回升，屆時學校重新開放，勞工將重返辦公室，「我不會看壞年底前狀況，我認為仍有理由對今年剩下時間和2022年持樂觀態度。」他補充說預計庫存重建會是重點。

通貨膨脹也是拖累第2季數字的因素。以核心個人消費支出(PCE)衡量，通貨膨脹率上升6.1%，為1983年以來最高水平。

Wilmington Trust首席經濟學者蒂利(Luke Tilley)說，「預計通膨率不會一直保持在這個水平。我們仍然預計今年會出現穩健成長的一個原因是不會出現高通膨。」

但是，疫情再起對未來形成陰影。

蒂利表示，如果delta變種病毒成為今年成長放緩的主要因素，那麼經濟活動將延伸到明年；但如果經濟放緩是因為消費者花光了儲蓄或改變了服務消費習慣，那將導致經濟前景更加悲觀。

他指出，企業應對疫情的方式正在影響支出。例如，結構支出下降，但知識產權和設備支出增加。

疫情 變種病毒 通貨膨脹

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