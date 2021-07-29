雷蒙多：盼減少依賴台灣晶片 補貼外國晶片廠？拜登決定
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，美國是否對外國晶片製造業者提供補貼，拿出520億美元專用來緩解晶片荒、扶植美國本土半導體的部分資金來支持他們，這須由總統拜登做最後的定奪。
雷蒙多周三（28日）接受彭博專訪時說，等政府內部的政策討論結束後，拜登將決定是否只撥款給總部設在美國的公司。
她說：「這項決定尚未定案，將由總統做最後的定奪。我們會提出建議，但我預估，在我們對任何公司和可以與哪些非美國企業合作做最後決定前，勢必經過一段冗長的過程。我認為，我們最後會與拜登總統坐下來一起討論這件事。」
雖然美國在半導體設計領域的水準領先全球，但晶片生產幾乎完全依賴中國大陸和台灣。晶片製造商正設法提高產量，來解決晶片短缺問題。
雷蒙多日前表示，仍在等待國會核可這筆約520億美元的半導體研發及生產資金，不過拜登政府已開始準備撥款相關的作業。
雷蒙多也說，地緣政治風險是美國要減少依賴台灣晶片生產的原因之一。但她說：「我們非常依賴台灣，台灣目前是盟友。」
她說，這個地緣政治風險，也是確定哪些公司能取得政府補助的分析因素之一。雷蒙多表示，華府也考慮在這個兼具多元化和彈性的供應鏈計畫中納入氣候因素。
雷蒙多正與歐盟合作，詳細列出供應鏈的薄弱之處，並表示盟友將提出合作方式，以促進歐洲的晶片生產，確保雙方可以互補。
雷蒙多說：「我們將考慮所有的因素，以確保美國可進入自家或盟國供應鏈的各個部分。有人稱此為朋友支持，也有人稱為近距離支持、盟友支持。對美國來說，排行第二的選項是歐洲或我們的盟友，這就是我們擁有貿易和技術委員會工作小組的原因。」
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