雷蒙多：盼減少依賴台灣晶片 補貼外國晶片廠？拜登決定

美國商務部長雷蒙多表示，等政府內部的政策討論結束後，拜登將決定是否把扶植美國本土半導體的資金只撥款給總部設在美國的公司。美聯社

美國 商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）表示，美國是否對外國晶片 製造業者提供補貼，拿出520億美元專用來緩解晶片荒、扶植美國本土半導體的部分資金來支持他們，這須由總統拜登做最後的定奪。

雷蒙多周三（28日）接受彭博專訪時說，等政府內部的政策討論結束後，拜登將決定是否只撥款給總部設在美國的公司。

她說：「這項決定尚未定案，將由總統做最後的定奪。我們會提出建議，但我預估，在我們對任何公司和可以與哪些非美國企業合作做最後決定前，勢必經過一段冗長的過程。我認為，我們最後會與拜登總統坐下來一起討論這件事。」

雖然美國在半導體設計領域的水準領先全球，但晶片生產幾乎完全依賴中國大陸和台灣。晶片製造商正設法提高產量，來解決晶片短缺問題。

雷蒙多日前表示，仍在等待國會核可這筆約520億美元的半導體研發及生產資金，不過拜登政府已開始準備撥款相關的作業。

雷蒙多也說，地緣政治風險是美國要減少依賴台灣晶片生產的原因之一。但她說：「我們非常依賴台灣，台灣目前是盟友。」

她說，這個地緣政治風險，也是確定哪些公司能取得政府補助的分析因素之一。雷蒙多表示，華府也考慮在這個兼具多元化和彈性的供應鏈計畫中納入氣候因素。

雷蒙多正與歐盟合作，詳細列出供應鏈的薄弱之處，並表示盟友將提出合作方式，以促進歐洲的晶片生產，確保雙方可以互補。

雷蒙多說：「我們將考慮所有的因素，以確保美國可進入自家或盟國供應鏈的各個部分。有人稱此為朋友支持，也有人稱為近距離支持、盟友支持。對美國來說，排行第二的選項是歐洲或我們的盟友，這就是我們擁有貿易和技術委員會工作小組的原因。」