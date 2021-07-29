Fed主席鮑爾的心意 你看懂了嗎？

Fed主席鮑爾。路透

美國 聯準會（Fed）會議顯然已經成為一種「墨跡測驗」：主席鮑爾 說得天馬行空，博大精深，再由分析家們自己決定該如何解讀。

彭博電視主播阿布拉莫維琪（Lisa Abramowicz）撰文指出，一些Fed觀察家表示28日會議相當無聊，其他一些人士則認為結果非常含混，更有人認為這意味Fed朝向購債措施「退場」，邁出了如同嬰兒般的一步。

不過會議結果也傳達出一些確定的訊息：Fed決策委員已經首度、正式、深入討論「退場」的速度與組合；而且委員們要先看到一些漂亮的就業數字，再決定市場是否已經達到「重大的進一步進展」目標，儘管如何才算是「重大的進一步進展」，依然曖昧不明。

從諸多雜亂的訊息中，究竟能看出些什麼？首先，鮑爾仍偏向「鴿派」；而且無論企業在財報說明會上多擔心供應鏈混亂與勞工短缺問題，他在Fed擁有足夠的「同志」，來維持目前的路線。決策官員仍將大方地對經濟體系注入鉅額現金，來麻醉任何對資本市場的憂慮。

因此儘管鮑爾已暗示Fed正在規劃「退場」路徑，但他仍不願打擊全球股市及債市行情。從市場的反應，也顯示交易商似乎認為廉價資金流入市場的時間反而會更久。

會議之後市場對未來10年的預估通膨率雖已上升到一個多月來的高點，但10年期公債殖利率 卻不升反降，這也使10年期實質殖利率降到負1.18%的空前低點，5年期實質殖利率更降到負1.98%。

鮑爾重申，通膨上升速度將相當溫和；就算通膨衝高，Fed也有控管工具。股市及公司債多頭肯定喜歡這股動能，因為這些投機性較高的資產比公債更具吸引力。看來儲蓄者只能自求多福，因為在可預見的未來公債殖利率仍將相對低落。