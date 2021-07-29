供應面吃緊 上季GDP成長低於預期

若非供應中斷和缺工，上季GDP表現會更佳。（路透）

預計上季美國 經濟將以今年最強勁的速度成長，但如果不是因為供應鏈中斷和勞工短缺，成長速度可能會更快。

根據《道瓊》數據，預計美國國內生產總值(GDP)在第1季成長6.4%之後，第2季年增率為8.4%，低於今年初預期的超過10%。GDP報告將於29日上午8:30發布。

如果不計因經濟重新開放而大幅反彈的去年第3季，這將是1983年初以來最快的增速。

Amherst Pierpont首席經濟學者史丹利(Stephen Stanley)表示，「重點仍然是消費者。看來第2季的實質消費者支出會成長約10%，部分受退稅支票的持續提振激勵。」

史丹利預計第2季GDP將成長8.7%，「但這並不能說明需求何在。我原預計第2季GDP成長率高達12%，但由於供應面的問題而調降了。」

本季汽車業因晶片短缺而減產，新屋建築因材料稀缺和昂貴而放緩。許多跨產業公司頻頻抱怨缺乏合格的勞工。

史丹利說，「若非如此，經濟本應繼續延長擴張。」他補充說，本應在第2季進行的一些活動現在將延至下半年，「估計下半年的實質成長率大約在6%或7%間，輕易達到疫情 之前的2倍。」

供應面問題一直在影響各個行業，從工業公司到零售商。

Grant Thornton首席經濟學者史旺克(Diane Swonk)表示：「這種情形不僅阻止了一些生產，還阻礙了一些建設。」「這也使經濟中最大驅動力之一的住房反而變成拖累。」

她預計住宅投資 將下降0.5%，而上季為成長0.6%。她說，在疫情高峰時，住房拖累的力量更大；但除此之外，自2010年經濟大衰退之後，從未像現在這樣消極。

史旺克說，「雖有兩位數成長的消費者支出，投資或許有些乏味，庫存仍將會耗盡，但不會那麼快。」「政府支出將成為主要支撐力道，貿易形勢會有所惡化，因為進口量仍然大於出口量。」