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Fed：經濟續走強 還不會緊縮

財經新聞組／綜合報導

聯準會(Fed)將基準利率繼續維持在接近零的水平，並表示即使對新冠疫情蔓延感到擔憂，但經濟仍在繼續發展。

一如預期，聯邦公開市場委員會(FOMC)結束為期兩天的會議後，將利率維持在接近零的目標範圍內。與此同時，重申其認為經濟繼續「走強」的觀點。

會後聲明說：「受疫情不利影響最嚴重的產業已出現改善，但尚未完全復元。」「通膨上升主要反映出暫時性因素。整體金融狀況仍然寬鬆，部分反映出支持經濟和信貸流向美國家庭和企業的政策措施。」

聲明指出，Fed的就業和通膨目標已經取得「進展」，代表政策可能即將出現變化，尤其是每月購債額度。

此外，Fed表示將建立兩個常態回購工具，一個用於國內市場，另一個用於外國和國際當局。這些措施允許機構將高質量的抵押品（如美國國債）換成準備金。

由於Fed可能至少在2022年底前保持利率不變，投資人一直關注何時開始減少每月購債。

Fed目前每月至少買進1200億元債券，其中800億元購買美國國債，另外400億元購買抵押貸款支持證券(MBS)。批評人士認為，Fed購買MBS助長了另一個房地產泡沫；雖然供應緊張導致銷售放緩，但房價一直創下新高紀錄。

有些Fed官員表示願意首先縮減MBS購買額度。不過，主席鮑爾(Jerome Powell)曾多次表示，MBS購買對住房的影響很小。

Fed面臨日益加劇的通膨擔憂，消費者物價指數(CPI)升至2008年金融危機前最高水平。 然而，官員們堅稱當前的飆升只是暫時的，只要供應鏈瓶頸緩解、需求恢復到正常水平以及某些類別、特別是二手車價回到基本。

根據CME的FedWatch工具和《路透》預測，2022年升息的可能性從會議前的54.4%上升到會後的62%，2023年3月將第一次升息的可能性則是100%。

美國 利率 疫情

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