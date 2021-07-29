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鮑爾說不縮減 史指收盤持平

財經新聞組／綜合報導

在聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)表示除非經濟大幅改善，否則Fed不會縮減寬鬆貨幣政策後，史坦普500指數持平作收。

史指收復早盤跌幅，但收盤仍微跌0.83點或0.02%至4400.64點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲102.01點或0.7%至1萬4762.58點。道瓊工業平均指數下跌127.59點或0.36%至3萬4930.93點。

谷歌母公司Alphabet上季廣告收入增加69%，股價上漲3.18%。由於飛機交機量反彈，飛機製造商波音自2019年第3季以來首次實現獲利，股價上漲4.18%。

聯邦公開市場委員會(FOMC)將利率維持在接近零的目標範圍內，重申即使delta變種病毒株已蔓延，但經濟仍在繼續「走強」。不過，鮑爾強調，經濟離實現Fed穩定物價和就業最大化的雙重使命還有很大距離。

鮑爾指出，疫情及delta變種病毒構成的威脅越來越大，但認為它不會對經濟產生重大影響。

輝瑞上漲3.21%，該公司財報獲利強於預期，並調高2021年新冠疫苗的銷售預測。

蘋果CEO庫克(Tim Cook)警告晶片「供應限制」將影響iPhone和iPad的銷售，蘋果下跌1.22%。

本月至今史指上漲2.4%，而那指和道指分別上漲1.8%和1.2%。

鮑爾 指數 變種病毒

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