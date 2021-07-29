二手車價飆 專家續看好類股

全球晶片短缺給汽車 生產帶來壓力，並推高了二手車 價格。根據最新的通膨數據，6月二手車和卡車價格上漲超過45%。

這似乎對汽車類股產生連鎖反應，維修和調整業者受到投資 人青睞。Advanced Auto Parts、AutoZone、AutoNation和O’Reilly Automotive在過去一周創下歷史新高。

Raymond James分析師27日對該類股進行評比。將Advance Auto Parts調升至強力買入，認為它會扭虧為盈，同時將AutoZone調降至仍然看漲的跑贏大盤。

該公司還表示，由於「領先的供應鏈能力」和強勁的現金流，O'Reilly應繼續擁有較大市占率，但預期其長期前景相對於歷史更呈疲軟，因此將該股評級調降至市場表現。

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)支持O'Reilly作為她的首選，「這就是投資二手車市場的方式。」「如果身為一名長期投資人，並且持有O'Reilly，最好堅持下去。」

O'Reilly過去一個月上漲11%，在26日創下新高。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)也長期看好二手車業者，「這些股票在技術面上繼續步入上升通道，最近還創下區間高點。」「從長遠來看，這兩種情況都是好兆頭。」

但是，在今年表現強勁之後，馬利在短期內轉趨謹慎，「在分析過它們的每周相對強弱指數(RSI)走勢圖後會發現，它們已被超買。因此，即使可以繼續慢慢買進，但最好等到它們稍稍回跌後再進場攻擊性買進。」

AutoZone、AutoNation、Advance Auto Parts和O’Reilly的每周RSI指數都高於65。任何高於70的數字通常都被認為已超買。