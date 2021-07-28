Fed主席鮑爾記者會發言與回應 QA重點一次看

Fed主席鮑爾表示，Fed官員已在討論縮減QE。（美聯社）

美國 聯準會（Fed）7月決議維持貨幣政策不變，並設立長久的國內外附買回（Ｒepo）機制，主席鮑爾 也在美東下午2時30分召開決策會後記者會，回答有關縮減量化寬鬆（QE）措施、通膨前景、新冠疫情影響等諸多問題。

鮑爾表示，美國勞動市場持續好轉，家庭支出正以特別快的速度增加，施打新冠疫苗的進展和財政支持措施，正為經濟提供強大的支撐，但供應鏈瓶頸比原先預期還嚴重，勞動市場也需要有更多進展，但各界最關切的，還是縮減QE的規畫。

以下為他在記者會上的發言重點：

●縮減QE：

鮑爾說，這次會議是Fed「首次深入討論」縮減QE的時間與組合，官員考慮了資產收購計畫的可能調整方式，包括時機、速度和組成，但沒有做出決定，決策將依數據而定，Fed也將在調整政策前，事先通知市場。

鮑爾說，「好幾位與會者」都提出收購MBS和房價之間的關聯，但他個人不覺得兩者有所連結，而Fed減購MBS的時間點，也可能不會比減購公債還早，Fed官員對於提早減碼購買MBS的支持也不高，他認為Fed會同時減購公債和MBS。

●升息：

鮑爾指出，就業市場確實正朝非常強勁的方向前進，但現在還不是討論升息的時刻，距離升息還很遙遠，升息選項還不在Fed的「雷達螢幕」上，Fed現在主要在考慮資產收購計畫。在理想情況下，Fed不會在縮減QE之前就先升息。

●「長足的進一步進展」意涵：

雖然Fed表示美國經濟已在「長足的進一步進展」取得進步，但鮑爾在被問到「長足的進一步進展」的意涵細節時，依然含糊以對，大致維持過去的回答方式，只說經濟預料將持續朝「長足的進一步進展」邁進。

他說，以就業目標來說，「儘可能提高就業」的目標很難預估，雖然有很多可供評估的指標，但沒有具體的量化門檻，勞動市場還沒達到「長足的進一步進展」，還需要收復一些流失的工作。

●Delta變種病毒與最近新冠疫情的經濟影響：

鮑爾說，Delta病毒將對健康造成重大影響，但對經濟的影響可能沒有之前那麼大，人們已略為學會和疫情共存，各行各業也逐漸適應因應新冠疫情的措施。他說，過去一年來接連幾波新冠疫情，造成的經濟衝擊都會降低，因此可以合理預期Delta病毒的可能影響。

●通膨：

鮑爾說，通膨正高於Fed的2%目標，且通膨的升幅和持續時間可能比Fed預期的還大、也更久，未來幾個月都將居高不下。

但他重申，當前的通膨超標，有許多因素都和重啟經濟有關，若細究近來強升的通膨數據，可發現「一些事物」導致通膨年升率超過2%，例如新車、中古車、租車價格、以及飯店和機票價格，而這不會對美國經濟造成重大的長期影響。

鮑爾認為，通膨近期可能有繼續攀升的風險，中期則預料將回落，但他無法預估時間點，在必要時，Fed將運用工具導引通膨回到2%的目標。他說，Fed想先觀察通膨是否會趨緩，他的基本預期是通膨將回落。

●「過渡性」的意思：

鮑爾重申近來通膨只是「過渡性」的，但他被問到要花幾個月才能證明通膨真的只是過渡現象時，表示他不想給予「確切數字」，他之前在國會聽證會提到的「六個月」，並非Fed決策思維的指引，也不是預測。

●就業市場：

鮑爾認為，5.9%的失業率「低估了」當前就業市場的疲弱程度，當前職缺創紀錄、卻還有很多人失業的情況，很不尋常，但原因可能是人們也在挑工作，重點是人們想要工作，最後將找到自己想要的工作，雖然這要花點時間。

●工資上揚：

鮑爾表示，工資已經上漲，部分原因是勞工重返服務業崗位，這不會令人感到憂慮，且當前的工資漲幅並未助長通膨。他說，勞工成本有時確實會上揚，企業接著會漲價，但這通常會發生在經濟復甦後期。

他說，在過去的高通膨時代，有時會出現所謂的工資－物價循環，但現在並未發生這種循環，並重申Fed正密切關注。他認為，若整體工資上揚，符合通膨與勞動力的發展，這是好事。

●傑克森洞央行年會：

鮑爾說，他將在8月的傑克森洞全球央行年會發表演說，但現在不會透露他屆時打算談論的主題。市場已在揣測他屆時將提出縮減QE的更具體指引。

●美債殖利率 下跌：

對於美國公債殖利率從6月中以來持續下跌，鮑爾說，還沒有實質共識。他也提出三種說法，一是實質殖利率下跌，可能與Delta新冠變種病毒擴散，引發對成長的憂慮有關，二是通膨補償效應稍微降低，三是技術性因素，但他認為，Fed的決策框架沒什麼問題，未導致殖利率下跌。

●全球成長分歧：

鮑爾指出，當前復甦的一個重要特徵是很不均衡，一些國家難以取得疫苗，但只要新冠疫情持續蔓延，沒人是安全的，因此讓全世界廣泛取得疫苗，符合美國的利益。