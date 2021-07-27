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Alphabet上季財報優預期 數位廣告強力復甦助攻

編譯洪啟原／綜合外電
Google母公司字母上季營收和獲利皆優於市場預期，全拜數位廣告銷售強力復甦所賜。（美聯社）
Google母公司字母上季營收和獲利皆優於市場預期，全拜數位廣告銷售強力復甦所賜。（美聯社）

網路巨擘Google母公司字母（Alphabet）上季營收和獲利皆優於市場預期，全拜數位廣告銷售強力復甦所賜，此時全球陸續重啟經濟，企業客戶無不積極推播線上廣告，吸引消費者回購。

字母27日盤後公布，上季營收為618.8億美元，比去年同期大幅攀升62%，當時疫情拖累廣告業績銳減；上季獲利增逾一倍至185.3億美元。字母盤後股價一度漲3%。

字母上季營收經調整後為510億美元，優於分析師預估的461億美元，每股盈餘（EPS）經調整後為27.26美元，優於市場預估的19.35美元。

字母上季業績亮眼，顯示新冠疫情幫助Google變得更加強大，因疫情加快電商購物、線上食品訂單及串流媒體影片消費。民間的數位活動激增，促使企業把行銷預算投入Google搜尋、地圖和YouTube等廣告，凸顯Google產品此時占據主導地位。

字母上季廣告銷售額飆升69%至504.4億美元，歸功於美國的廣告需求大增。美國上季廣告支出有望成為二戰以來成長最快的時期。

影音平台YouTube上季廣告業務收入為70億美元，比去年同期激增84%，優於分析師預期的63.3億美元。字母上季搜尋和相關事業營收為358億美元，也優於市場預估的322億美元。

字母廣告業務的收入有望超過雲端運算部門。字母持續大舉投入資金，挑戰亞馬遜和微軟在雲端儲存業務的主導地位。字母表示，這個部門上季銷售成長54%至46.3億美元。

字母 營收 Google

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