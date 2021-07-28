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疫情未平 Fed傾向仍維持寬鬆

財經新聞組╱綜合報導

聯準會(Fed)將於28日下午結束7月例行會議，極可能比幾周前預期的更傾向於維持其超寬鬆政策，但Fed官員可能會對快速傳播的新冠delta變種病毒表達擔憂。

美國商銀美國短期利率策略主管卡巴納(Mark Cabana)說，「這本應是他們討論縮減寬鬆的會議，」「估計鮑爾(Jerome Powell)的調性將由中性至鴿派，至少從利率市場的角度來看，因為他將繼續談論疫情的下行風險。」

Fed觀察人士預計，與會者將討論縮減每月至少1200億元的國債和抵押貸款支持證券(MBS)購買量，且可能在今年年底或明年初開始行動。

預計鮑爾還將堅持近期通膨飆升只是暫時的，在被壓抑的需求支出爆發以及供應鏈問題得到解決後，通膨就會消退。

卡巴納說：「在FOMC聲明中，他們常提到經濟發展方向取決於疫情的走向。」「因此他們自然會表現謹慎。他們一定會談論縮減購債，但這似乎只是形式，因為必須提醒下行風險正在增加。」

卡巴納認為縮減的時間點應該會在明年初，在10個月內平均削減抵押貸款和國債的購買額度，「我相信疫情再起推翻了第4季開始縮減規模的想法。」「市場普遍的共識是，如果疫情比想像的要長，那麼通膨就可能不再那麼令人擔憂，因為需求將會減弱。如果是如此，那麼確實有件事非常值得注意，那就是變種病毒的傳播路徑。」

卡巴納預計Fed將在9月會議正式發出訊號將放緩購債步伐。他還預期鮑爾說購債不再是固定的，Fed可視需要放慢或加快購買速度。

Grant Thornton首席經濟學者史旺克(Diane Swonk)說，「鮑爾一定會承認delta變種病毒讓前景的不確定性大大提高。他必須非常小心使用說詞。」許多經濟學者都表示，delta變種病毒影響尚未出現在經濟數據中，但很可能會出現。

變種病毒 鮑爾 疫情

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