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中國續重擊科技 股指中止連五漲

財經新聞組╱綜合報導

等待幾家大型科技股發布上季財報，美股6天來首次下跌。

史坦普500指數下跌20.84點或0.47%至4401.46點，消費類股、科技股和能源股下跌，盤中一度下跌1.1%。道瓊工業平均指數下跌85.79點或0.24%至3萬5058.52點。那斯達克綜合指數下跌180.14點或1.21%收1萬4660.58點。主要股指均從前一交易日創下新高記錄下滑，中止5連漲走勢。

由於國內收入低於預期，UPS下跌6.99%。不過因電子商務訂單持續激增，UPS在營收和獲利數字方面表現出色。

在發布優於預期的第2季財報後，特斯拉回吐之前漲幅並下跌1.95%。這家電動車製造商上季淨利首次超過10億元。

華爾街的拋售是跟進亞洲股市的連日重挫。由於北京擴大對科技和教育企業的打擊力度，恆生指數27日下跌超過4%。

盤後發布財報的谷歌母公司Alphabet、微軟和蘋果3家科技巨頭都下跌至少0.8%。

隨著聯準會(Fed)展開為期2天的定期會議，投資人等待有關其貨幣政策的最新訊息。聯邦公開市場委員會(FOMC)將在28日會議結束時發表聲明，主席鮑爾隨後舉行新聞發布會。

國際貨幣基金(IMF)警告，通膨風險將被證明不僅是暫時的，將促使各國央行採取先發制人的行動。

指數 貨幣 營收

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