科技股走升 不靠大型股

本周科技類股開盤就創下新高紀錄。在英特爾、惠普和Seagate Technology等股票 領漲下，追踪史坦普500指數科技類股的XLK科技ETF 26日創下新高。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)表示，引領科技類股走高不僅只有大型股，「從下往上看，它走勢超越幾支大型股，因此應該是全面性的走升。」「而就自上而下的宏觀視角而言，我們看好該產業。目前仍處於循環中期牛市，科技股不需要像其他通貨再膨脹的周期性類股那樣依賴利率上升和大宗商品價格上漲。」

RYT平權科技ETF過去一周上漲超過4%，略高於XLK ETF。RYT ETF不含市值較大的科技股。

沃德說，半導體是其中一個優勢突出的次產業，「XSD平權半導體ETF今年以來大部分時間裡都在打底，它一直在區間震盪，在其200日移動均線上方建立底部。因此，根據其盤整的上升趨勢，突破190元阻力位比跌破170元支撐位更有可能。」

XSD ETF過去一周上漲4%，27日收於178.61元。

Tocqueville Asset Management投資 組合經理人佩特里茲(John Petrides)更看好兩個概念股：網路安全和金融科技來，「疫情 已經使生活更加數位化，因此對更多安全性的需求只會繼續存在，更多資金將會投入。理論上，無論人類能製造什麼，人類都能破壞。所以網路安全的需求永遠存在。」

他建議買進HACK ETFMG網路安全ETF。該ETF持有思科(Cisco)、CrowdStrike和Palo Alto Networks等個股，本月來已上漲超過7%。

至於金融科技，佩特里茲看好無現金社會是未來發展趨勢，這種趨勢「不會很快放緩」。他推薦FINX金融科技ETF，該ETF持有PayPal和Square等個股。