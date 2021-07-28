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財經簡訊

財經新聞組╱整理

6月核心資本財訂單增0.5%

商務部表示，6月不含飛機在內的非國防資本財訂單增加0.5%；5月的核心資本財增加0.5%，接受《路透》調查的經濟學者平均預測核心資本財訂單增加0.7%。6月機械和初級金屬產品以及電腦和電子產品提升了核心資本財訂單。電氣設備、電器和零件的訂單沒有變化。

5月房價年增16.6% 逾30年新高

根據史坦普CoreLogic Case-Shiller報告， 5月全美房價比2020年5月高出16.6%，為30多年來最高讀數。4月增幅為14.8%。5月10大城房價複合年增率為16.4%，而4月為14.5%。20大城綜合指數年增17%，高於上月的15%。截至5月，所有20大城過去一年房價都較上年同期走升。

包裹數量下降 UPS股價大跌

物流公司UPS股價大跌6.99%，因該公司第2季財報顯示美國的外送速度正在放緩。該公司上季調整後每股獲利3.06元，營收234.2億元，高於接受Refinitiv調查分析師預計的每股獲利2.82元和營收232.4億元。然而美國送貨總量同比下降近3%，地面快遞的數量同比下降4%。

幣安CEO:受監管後將去職

加密貨幣平台幣安(Binance)的老闆趙長鵬表示，在該公司成為接受監管的金融機構後，他願意辭去職務。他在27日的線上新聞發布會上表示，他目前不會立即辭去職務，但該公司的確有接班計畫，「未來我們將轉型成為一家受到全面監管的金融機構。」對繼任者持「開放態度」。

GE指航空旅遊將持續復甦

奇異電氣(GE)CEO卡爾普(Larry Culp)表示，他相信全球航空旅遊將繼續從疫情引起的放緩中恢復過來，從而為這家工業巨頭的關鍵航空部門帶來正面前景。GE第2季調整後每股獲利5分，高於分析師預計的3分。當季自由現金流為3.88億元，讓華爾街分析師大感驚訝。

星巴克示警中國銷售趨緩

星巴克表示，冷飲的美國銷量飆升，推動該公司的獲利和營收成長。但也警告指出，其第二大市場中國的復甦將放緩。雖然它調高了2021財年每股獲利預期，但也調降了中國同店銷售成長的全年預測。星巴克上季調整後每股獲利1.01元，高於預期的78分；營收75億元，高於預期的72.9億元。

營收 房價 星巴克

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