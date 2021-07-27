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穆迪：經濟成長見頂 下半年放緩

財經新聞組／綜合報導
經濟大幅成長走勢即將撞牆。（路透）
經濟大幅成長走勢即將撞牆。（路透）

在回歸緩慢而穩定的成長前，預計第2季美國經濟再次實現強勁成長。FactSet調查顯示，預計4月至6月期間國內生產總值(GDP)將成長9.2%。商務部將於29日發布第2季GDP初值。

疫情爆發之前，這樣的年化成長率是1983年第2季以來最快水平。然而，目前的環境及政府的超大紓困政策讓它只是連續第3季遠高於經濟大衰退後的走勢。

然而，局勢即將出現變化。經濟正在逐漸恢復正常，國會的大方支票即將收緊，數百萬被邊緣化的美國勞工將重返工作崗位。這意味著對於慣於成長接近2%的美國經濟而言，其成長均值將逐漸回歸常態。

穆迪分析首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)表示：「成長已經見頂，今年下半年經濟將放緩，隨著財政支持的消退，2022年上半年將更加明顯。」「成長的形式絕大幅度將取決於未來18個月的財政政策。利多政策可能不再，明年此時可能會完全停止。」

這是一條漫長的道路，但經濟已經非常接近疫情前狀態。

事實上，根據Jefferies一項指標，在疫情顛覆一切之前，總體產出已接近「正常」水平。Jefferies採用一系列指標來衡量疫情前後對比，發現雖然就業和航空旅遊等部分產業落後，但零售和住房已推動整體活動接近2019年水平；截至7月26日的最新數據已達100%。

Jefferies首席金融經濟學者馬可思卡(Aneta Markowska)表示：「整體審視家庭收入動態和資產負債表，情況看來十分正面，基本面非常健康，很難對前景感到悲觀。」

在一個長期因人口老化和生產力低迷阻礙的經濟體中，保持如此快速的成長速度十分困難。政策支持的減少以及與疫情中變種病毒的持續對抗將加劇這些問題，但很少經濟學者認為疫情期間的大規模封鎖和活動驟降會重現。

疫情 美國 紓困

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