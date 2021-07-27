我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增「高端疫苗」意願登記 AZ和莫德納暫不混打

東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

疫情趨緩 中國買家重返美房市

財經新聞組／綜合報導

根據全國房地產經紀人協會(NAR)的數據，即使買家可以線上看房，從2020年4月到2021年3月，外國買家的房屋銷售額下降31%，累計買進10.7萬座房產，為2011年以來的最低單位成交量和最低成交額。

NAR首席經濟學者雲恩(Lawrence Yun)表示：「由於疫情引發的封鎖和國際旅遊限制，過去一年外國人在美購屋大幅下降並不令人意外。」「然而，即使沒有外國買家，美國房產市場依然強勁。」

中國、加拿大、印度、墨西哥和英國是美國房產銷售額排名前5位國家。然而，對於來自中國、加拿大和墨西哥的買家來說，交易量至少下降50%。英國是5個國家中唯一較前一年成長的國家。

中國買家尤其值得關注，因為中國是過去10年美國住房的主要需求，但在川普政府期間略有回落。現在中國買家顯然正在重新歸隊。

類似美國Zillow的中國房屋上市網站居外IQI (Juwai IQI)執行主席奇米爾(Georg Chmiel)說，「拜登的政策對需求產生相當正面的影響，現在人們認為美國更易於預測，而且簽證也更容易獲得。」「另一方面，我們已經應對疫情一年多，對購屋的影響也減少了，因為飛往美國的航班逐步恢復。」

現在的房價比疫情前高出約15%，但這反而更可能激勵國際買家。奇米爾說，「房價上漲創造了需求，因為人們開始擔心會錯失良機。」

國際買家仍然認為美國是個不錯的投資，因為與全球相比，美國的房價仍然相當實惠。例如，按平方英尺計算，美國房屋比香港或倫敦便宜得多。

即使疫影影響，但國際買家的首選目標並沒有太大變化。佛州連續第13年處於榜首，占所有國際買家的21%。加州以16%排名第二，之後是德州的9%和亞利桑納州的5%，新澤西州和紐約州以4%並列。

美國 中國 疫情

上一則

台積老董鬆口：德政府邀設廠

下一則

中國產鋼大省 下半年減產

延伸閱讀

1張圖／東京奧運獎牌榜 美國8金竄升第一 中國居第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 美國8金竄升第一 中國居第三
美新冠病例數可能是官方數字兩倍

美新冠病例數可能是官方數字兩倍
東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗
上半年9000億熱錢湧美國 超過全球總和

上半年9000億熱錢湧美國 超過全球總和

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀警告，很多國家推動在自己境內生產半導體，若任其發展下去，情況可能失控到「可怕」的程度。（總統府直播畫面）

「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

2021-07-17 17:52
巴菲特表示，複利是投資人最好的朋友，用複利累積財富，好像推雪球滾下山坡。（美聯社）

周末來讀巴菲特：投資愈早開始愈好 靠自己更好

2021-07-24 21:15
美國景氣循環認定委員會19日宣布，新冠疫情引發的經濟衰退僅僅持續兩個月，創美國有史以來最短。(路透

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

2021-07-20 00:04
美股19日大跌，因擔心新冠病毒病例反彈將減緩全球經濟成長。盤中賣壓一路上升，道瓊工業平均指數創下去年10月以來最大單日跌幅。美聯社

憂病毒傷經濟 道指挫726點 創今年最大跌幅

2021-07-19 16:38
美股20日早盤擺脫前一天慘跌的低潮，道瓊工業指數回漲逾400點。美聯社

美股強勁反彈 道瓊指數勁揚逾600點

2021-07-20 12:03
投資人相信美國經濟復甦的表現將優於絕大部分國家，美國依然是投資股票、債券及其他資產的首選地。圖為紐約證券交易所外。(Getty Images)

上半年9000億熱錢湧美國 超過全球總和

2021-07-26 21:48

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一
3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大
紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地
她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍