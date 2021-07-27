疫情趨緩 中國買家重返美房市

根據全國房地產經紀人協會(NAR)的數據，即使買家可以線上看房，從2020年4月到2021年3月，外國買家的房屋銷售額下降31%，累計買進10.7萬座房產，為2011年以來的最低單位成交量和最低成交額。

NAR首席經濟學者雲恩(Lawrence Yun)表示：「由於疫情 引發的封鎖和國際旅遊限制，過去一年外國人在美購屋大幅下降並不令人意外。」「然而，即使沒有外國買家，美國 房產市場依然強勁。」

中國 、加拿大、印度、墨西哥和英國是美國房產銷售額排名前5位國家。然而，對於來自中國、加拿大和墨西哥的買家來說，交易量至少下降50%。英國是5個國家中唯一較前一年成長的國家。

中國買家尤其值得關注，因為中國是過去10年美國住房的主要需求，但在川普政府期間略有回落。現在中國買家顯然正在重新歸隊。

類似美國Zillow的中國房屋上市網站居外IQI (Juwai IQI)執行主席奇米爾(Georg Chmiel)說，「拜登的政策對需求產生相當正面的影響，現在人們認為美國更易於預測，而且簽證也更容易獲得。」「另一方面，我們已經應對疫情一年多，對購屋的影響也減少了，因為飛往美國的航班逐步恢復。」

現在的房價比疫情前高出約15%，但這反而更可能激勵國際買家。奇米爾說，「房價上漲創造了需求，因為人們開始擔心會錯失良機。」

國際買家仍然認為美國是個不錯的投資，因為與全球相比，美國的房價仍然相當實惠。例如，按平方英尺計算，美國房屋比香港或倫敦便宜得多。

即使疫影影響，但國際買家的首選目標並沒有太大變化。佛州連續第13年處於榜首，占所有國際買家的21%。加州以16%排名第二，之後是德州的9%和亞利桑納州的5%，新澤西州和紐約州以4%並列。