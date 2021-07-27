科技財報在即 史指持續登頂

史坦普500指數 再創歷史新高，本周科技巨頭將陸續發布業績報告。

史指上漲10.51點或0.24%至4422.3點，創下歷史新高。道瓊 工業平均指數上漲82.76點或0.24%至3萬5144.31點。以科技股為主的那斯達克綜合指數盤中觸及新高，收升3.72點或0.03%至1萬4840.71點。

本周進入最繁忙的財報季，特斯拉 在收盤後發布。CEO馬斯克上周表示，特斯拉可能會再次開始接受比特幣購車。這家電動車製造商股價上漲2.21%。

大型科技巨頭蘋果、Alphabet和微軟都將在27日發布財報，谷歌、臉書和亞馬遜也將在本周稍後發布財報。

第2季財報季表現強於預期，為股市回升至紀錄高位提供支撐。FactSet的數據顯示，到目前為止，88%的史指個股財報都有正面的每股獲利。如果88%是最後的數據，這將是FactSet自2008年開始追踪該指標以來的最高百分比。

比特幣自6月中旬以來首次飆升至4萬元以上，因為在最近拋售將加密貨幣推低至3萬元以下後，市場情緒轉為看多。

與此同時，商務部表示，美國6月新單屋住宅銷量意外下降，經季節性調整後年率下降6.6%至67.6萬套。接受《道瓊》調查的經濟學者之前預計6月新屋銷售量將增至79.5萬套。