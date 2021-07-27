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科技4巨頭 牽動大盤走向

財經新聞組／綜合報導

本周是財報季最繁忙的一周。即將發布財報的重磅個股包括蘋果微軟、Alphabet、臉書、亞馬遜和特斯拉，光這6家公司的市值就接近10兆元。總體而言，史坦普500指數中約有三分之一成分股將發布業績。

Piper Sandler首席市場技術員強生(Craig Johnson)表示，「務必關注其中4支股票。」他指的是微軟、蘋果、亞馬遜和Alphabet，這4支個股占史指總權重20%。

他警告，這4支個股在發布財報後的走勢可能會刺激股市反彈更多，也可能使其脫軌。雖然史指26日繼續創下新高，但更全面的羅素2000指數自3月中旬以來一直沒有再創新高，代表市場交易廣度縮小，賦與帶動行情上漲的大型股更大影響力。

強生說，「這4支大型股將成為關鍵，觀察股市是否繼續向前推進，因為它們的獲利預期看來不錯，而且現在投資人流傳著『全面觸頂』的說法。因此，只能希望它們的營收和獲利都表現出色。」

蘋果、Alphabet和微軟將於27日發布財報，亞馬遜將於29日發告。

不過，Washington Crossing Advisors投資組合經理人摩根蘭德(Chad Morganlander)認為史指將展開淘汰賽。目前已公布財報的四分之一史指個股中，有78%獲利增加，比預期高出超過17%。

他說，「數據將異常強勁，不僅在營收，而且在每股獲利上也如此。不過，所有人的目光都將放在未來的財測，管理層預計將以正面方式引導未來需求。」

至於風險，摩根蘭德表示，須警惕投入成本上升和勞力短缺可能壓縮營業獲利率，這些情形可能會出現在今年稍後的財報中。

他強烈建議持有資產負債表強勁的優質股票來對沖這種風險。符合條件的個股包括微軟、Alphabet和百事可樂。

微軟 亞馬遜 蘋果

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