全球航空業漸走出低谷 波音依舊麻煩纏身

全球航空業似乎終於熬過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 最嚴重的衰退期，不過對今年一開始就陷入混亂的波音公司（Boeing ）來說，要做的事情仍很多。

法新社報導，波音公司今年遇到的問題包括波音737 MAX客機的電子問題、波音787型夢幻客機（Dreamliner）機身問題，以及777X型飛機交機時間表再度推遲。

這種種挑戰反映出波音737 MAX型客機先後在2018年和2019年發生2場空難，慘釀346人罹難，並導致這款機型禁飛20個月後，航空監管環境出現了變化。

金融服務機構加通貝祥（Canaccord Genuity）航空業分析師赫柏特（Ken Herbert）說：「很遺憾地，目前對波音來說，增加審查是合理的。」

波音公司28日發表第2季財報時，執行長凱爾洪（Dave Calhoun）將向投資 人說明公司最近面臨的一系列挑戰。

波音本月稍早發現787型夢幻客機的另一項問題後宣布減產，凱爾洪可能會討論這款飛機的前景。

美國 聯邦航空總署（FAA）今年5月知會波音公司，波音計劃推出的777X型飛機尚未準備好重大認證步驟，並警告說他們不會在2023年中後期之前認證這款機型。

波音公司今年4月間通知16家使用737 MAX型客機的航空業者，該機型出現電子問題，導致逾100架客機立即停飛。監管機關5月間批准波音提出的修復方案後，航空業者才恢復737 MAX的服務。

波音公司也推遲總統專機「空軍一號」（Air Force One）的交機時程表，在美國空軍KC-46空中加油機方面也遭遇多項挫折。