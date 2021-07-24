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馬斯克是擁核派 他認為蓋「極度安全」核電廠是可能的

編譯林奇賢／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克日前表示，打造「極度安全」的核電廠有有可能的。美聯社
特斯拉執行長馬斯克日前表示，打造「極度安全」的核電廠有有可能的。美聯社

特斯拉執行長馬斯克日前在B-Word會議上說，打造「極度安全」的核電廠是有可能的，儘管他並未說明要如何辦到，但他從來不諱言他是擁核人士的身分，他多年來一直都公開表明他支持核電的立場。

CNBC報導，馬斯克21日表示：「我認為現代的核電廠是安全的，和一般人可能的想法截然不同。我認為蓋一座非常、極度安全的核電廠確有可行性，我所說的是以核分裂的方式，不需核融合也能辦到。」

由於核融合不會產生核廢料，所以有些人認為核融合是更安全的核能發電方式。問題是，目前的科技還無法讓這項技術成真。數家公司正致力於讓核融合發電商業化，但至今都沒有成功。

至於採用核分裂的傳統核能技術，經過多年已有所進步和改善。例如，比爾蓋茲創立了一家先進的核能公司TerraPower，而該公司正在讓老式電廠的技術推陳出新。

馬斯克曾在2007年接受美國公共電視網（PBS）採訪時說：「我們應該蓋更多核電廠。我認為，這確實是比燃煤或燃氣電廠更好的發電方式。」

核能被視為是一種「乾淨能源」，因為核能發電不會產生溫室氣體。但由於一些核電廠事故鬧得沸沸揚揚，所以老式核電廠始終「臭名」在外。

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