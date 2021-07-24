美芭蕾劇團10月重返林肯中心 觀眾篩檢陰性才能進場

美國芭蕾劇團10月重返主場林肯中心公開演出。（Getty Images）

國立美國芭蕾 舞劇團(American Ballet Theatre)宣布，在因新冠病毒而停止室內表演一年後，將於10月重返紐約 舞台。

ABT執行董事巴奈特(Kara Medoff Barnett)表示，「我們迫不及待地想在林肯中心劇院看到ABT。」「我們知道紐約粉絲渴望看到ABT的表演者再次登上舞台。」

ABT剛剛結束一次全美巡演，在84名舞者中挑選20人以及28名工作人員，在8個不同州進行戶外且有社交距離限制的表演。巴奈特表示他們將從今年夏天制訂的公衛協議中學習，以確保秋季在室內演出時一切順利安全。

他說，「我們希望繼續努力保護演出者、員工和觀眾的安全。」「這當然是在計畫戶外巡演時的首要考量，讓觀眾在享受夏日陽光的同時待在戶外。」

自2019年秋季最後一次演出季之後，ABT就取消現場表演並轉至數位轉播，一如全美和世界各地的許多芭蕾舞團一樣。

巴奈特說，新冠疫情是整個劇團適應和學習的時期。「我們一直在思考，特別是在過去的一年半中，該準備什麼樣的備用計畫、應變計畫。」「我們準備了許多備案。」

在林肯中心10月最後2周展開的演出季期間，根據疾病控制與預防中心(CDC)的指導原則，舞台上下都可能需要接種疫苗或新冠病毒篩檢呈陰性。如果觀眾在最後一刻出現異常，門票可在演出當天中午之前退款。

巴奈特說，「我們正與林肯中心密切合作，同時也與我們的醫療團隊密切合作，致力於尋找可以繼續完成ABT使命的方法。ABT在過去81年來一直為觀眾帶來非凡的藝術表演。」

本季的表演將包括經典芭蕾舞劇《吉賽爾》(Giselle)，以及去年新創的22部作品中的3部。

ABT在2018年的收入有36%來自門票銷售，因此完整演出回歸是未來成功和持續運作不可或缺的一部分。