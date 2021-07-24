巴菲特22年前真言 至今仍受用

如果想要和巴菲特 (Warren Buffett)一樣富有，不要再遲疑。這是這位投資 巨頭在1999年波克夏控股(Berkshire Hathaway)年度股東大會上分享的建議

在被問到是如何賺進當年價值300億元的淨資產時，時年68歲的巴菲特表示，複利是投資最好的朋友，他將利息累積財富比作滾雪球，「及早開始。我會開始在一座很高的山頂上做出一個小雪球，而擁有很長的山坡的訣竅若非從很小就開始，就是要活到很老。」

被譽為「奧馬哈先知」的巴菲特說，如果他1999年大學剛畢業而且手上有1萬元可以投資，他會策略性地選擇分配投資。巴菲特解釋：「我可能會專注於小型企業，先從小額投資開始，而且這個領域常常有被忽略的重點。」他說會依字母順序一一檢視企業並開始投資。

他解釋，投資人在尋找有前途的企業進行投資時需要自保並靠專業知識和直覺。他說，精明的投資人最好「了解自己的已知和未知」，並在出現極佳投資機會時「非常積極地」採取行動。

巴菲特指出，「這時候就不能再四處尋找贊同者。」「你不能期待四周的人知道你在說什麼。」

換言之，巴菲特是指數 型基金的堅定支持者，指數型基金持有各種股票，使其自動展現多元化投資。巴菲特在2017年時表示，為了累積財富，投資人應該「持續買進史坦普500指數的低成本指數基金。」「不斷漲跌都買進，尤其是在攤薄時。」

不過，巴菲特表示，立志要賺300億元是不必要的。他最近表示，他的財富規模「沒有太大意義」，「在達到中等水平之後，數字大小幾乎沒有什麼區別。」

他說道：「如果讓我出清淨資產中一大部分，讓我可以多活幾年，或是可以做我想做的事，我會馬上行動。」