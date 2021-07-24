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克服經濟擔憂 股指全創新高

財經新聞組／綜合報導

美股上漲，史坦普500指數創下新高，所有股指都克服了本周初對經濟成長的擔憂。

道瓊工業平均指數上漲238.4點或0.68%至3萬5061.55，連續第4個交易日上漲。史指上漲44.31點或1.01%至4411.79點。那斯達克綜合指數上漲152.39點或1.04%至1萬4836.99點。

10年期美國國債殖利率上漲至1.285%，緩解了本周初對經濟的擔憂，19日當天10年期國債殖利率跌至1.13%的5個月低點。

科技股的強勁走勢讓投資人對下周重量級科技股發表財報感到樂觀。在第2季財報優於預期後，推特和Snap在23日上漲後，推特再漲3.18%，而Snap上漲23.82%。

臉書也受惠上揚5.3%，Alphabet上漲3.58%。兩者都將在下周與蘋果、微軟和亞馬遜一起發布財報。

本周三大股指均收漲，從上周和19日的大跌中反彈。史指本周上漲1.95%，那指上漲2.8%。兩者距盤中新高記錄也不到1%。道指本周上漲 1%。

強勁的財報季提振了整體股市，史指近四分之一成分股已經公布財報。FactSet統計顯示，在這些公司中有88%公布正面結果。如果該數字在整個財報季保持不變，這將是史指自2008年以來最佳表現。

殖利率 指數 國債

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