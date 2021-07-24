我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

染疫增23% 內華達州遭白宮列新冠高風險區

目標價調升 微軟可長抱

財經新聞組╱綜合報導

在花旗給予每股378元的華爾街最高目標價後，微軟股價躍升至歷史新高。在下周發布財報之前，花旗認為這家科技巨頭是大型軟體股的「最佳選擇」。

Blue Line Capital創始人兼總裁巴魯克(Bill Baruch)表示：「它已成投資組合中的必要成分，每個人都應該持有。」「總的來說，它是一支有著不同面向的股票，將其股價推向一個新的水平。」尤其是該公司最近的資訊科技支出和其他基本特徵。

他還提醒應關注微軟以往財報均很強勁，「過去幾年獲利都至少年增40%」，「它非常強勁的資產負債表也是值得信賴的。」

此外，巴魯克就其技術線型指出，「它的走勢圖很強勢。」「修正時可完美地重回支撐，突破更是教科書式的突破。」他並指出該股最近剛突破7月以來就很強勁的上升楔形走勢。

他說，微軟不僅出現突破，其平均趨向指數也出現突破，代表該股正在走高，「如果它保持在275元以上，毫無疑問你必須做多。」

微軟23日升1.23%至創紀錄的289.67元。

Chantico Global創始人兼CEO桑契斯(Gina Sanchez)也看好微軟，「它有很多利多。」她強調該公司強大的雲端計算業務。

桑契斯指出，雖然其雲端業務在疫情前就表現良好，但疫情其實更推動了成長。這對微軟很有利，因為「它大約三分之一的營收來自雲端業務。」「另外三分之一則來自遊戲，它的表現也非常好。」

最重要的是，由於對企業產品的需求增加，她預計這家科技巨頭將從後疫情的職場中受益，「未來混合式工作環境、繼續關注業務的連續性，這些都將融入微軟的核心業務。」

她說：「在疫情之前，微軟就有很多上漲空間。」「結果事實上它表現得更強大，所以它值得長期持有。」

微軟定7月27日公布財報。

微軟 疫情 雲端

上一則

粵滬上半年經濟 增長皆超過12%

下一則

滴滴股價創新低 市值蒸發62.6億美元

延伸閱讀

微軟推Windows 365雲端服務 iPad、安卓手機都能用

微軟推Windows 365雲端服務 iPad、安卓手機都能用
蘋果創新高 英特爾跟不上

蘋果創新高 英特爾跟不上
債市劇烈波動 宜觀察2指標

債市劇烈波動 宜觀察2指標
微軟感謝員工疫期付出 每人發1500美元獎金

微軟感謝員工疫期付出 每人發1500美元獎金

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀警告，很多國家推動在自己境內生產半導體，若任其發展下去，情況可能失控到「可怕」的程度。（總統府直播畫面）

「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

2021-07-17 17:52
艾司摩爾招牌設備極紫外光（EUV）微影系統，是製造最先進微處理器必需。路透

WSJ：中國要買艾司摩爾EUV設備 遭美國阻擋

2021-07-17 09:01
美國景氣循環認定委員會19日宣布，新冠疫情引發的經濟衰退僅僅持續兩個月，創美國有史以來最短。(路透

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

2021-07-20 00:04
美股19日大跌，因擔心新冠病毒病例反彈將減緩全球經濟成長。盤中賣壓一路上升，道瓊工業平均指數創下去年10月以來最大單日跌幅。美聯社

憂病毒傷經濟 道指挫726點 創今年最大跌幅

2021-07-19 16:38
美國財政部長葉倫。路透

葉倫：對中國課進口關稅 傷害美國消費者

2021-07-17 07:42
美股20日早盤擺脫前一天慘跌的低潮，道瓊工業指數回漲逾400點。美聯社

美股強勁反彈 道瓊指數勁揚逾600點

2021-07-20 12:03

超人氣

更多 >
東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台
台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠

台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠
只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬
碰瓷案外案（上）

碰瓷案外案（上）
中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體