目標價調升 微軟可長抱

在花旗給予每股378元的華爾街最高目標價後，微軟 股價躍升至歷史新高。在下周發布財報之前，花旗認為這家科技巨頭是大型軟體股的「最佳選擇」。

Blue Line Capital創始人兼總裁巴魯克(Bill Baruch)表示：「它已成投資組合中的必要成分，每個人都應該持有。」「總的來說，它是一支有著不同面向的股票，將其股價推向一個新的水平。」尤其是該公司最近的資訊科技支出和其他基本特徵。

他還提醒應關注微軟以往財報均很強勁，「過去幾年獲利都至少年增40%」，「它非常強勁的資產負債表也是值得信賴的。」

此外，巴魯克就其技術線型指出，「它的走勢圖很強勢。」「修正時可完美地重回支撐，突破更是教科書式的突破。」他並指出該股最近剛突破7月以來就很強勁的上升楔形走勢。

他說，微軟不僅出現突破，其平均趨向指數也出現突破，代表該股正在走高，「如果它保持在275元以上，毫無疑問你必須做多。」

微軟23日升1.23%至創紀錄的289.67元。

Chantico Global創始人兼CEO桑契斯(Gina Sanchez)也看好微軟，「它有很多利多。」她強調該公司強大的雲端 計算業務。

桑契斯指出，雖然其雲端業務在疫情 前就表現良好，但疫情其實更推動了成長。這對微軟很有利，因為「它大約三分之一的營收來自雲端業務。」「另外三分之一則來自遊戲，它的表現也非常好。」

最重要的是，由於對企業產品的需求增加，她預計這家科技巨頭將從後疫情的職場中受益，「未來混合式工作環境、繼續關注業務的連續性，這些都將融入微軟的核心業務。」

她說：「在疫情之前，微軟就有很多上漲空間。」「結果事實上它表現得更強大，所以它值得長期持有。」

微軟定7月27日公布財報。