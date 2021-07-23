美銀策略師：市場輪動進入第四回合 投資美股首重防禦

美銀策略師哈奈特表示，過去八個月來，市場趨勢大致可分成三個明顯階段，如今則已進入第四階段，資金再度輪動。路透

財經網站MarketWatch報導，美國銀行（BofA）全球投資策略師哈奈特（Michael Hartnett）表示，過去八個月來，全球市場趨勢大致可分成三個明顯階段，而現在則已進入第四階段，並建議投資人順勢調整投資重心。

哈奈特指出，第一階段可稱之為「重啟行情」，從去年11月3日啟動，驅動力是美國總統大選 以及疫苗對抗新冠肺炎有效的報導。股市和債市都大受鼓舞，殖利率 曲線變陡，美元貶值，資金輪動造成景氣循環股表現凌駕防禦型股票 。

第二階段是他所謂的「通膨行情」，從2月16日起展開，驅動力是美國零售銷售大爆發。這導致大宗商品行情勁揚，殖利率竄升，科技股受挫，價值股表現凌駕成長股。

他形容第三階段是「成長/政策觸頂」，從6月16日起展開，驅動力是聯準會（Fed）釋出升息時間點可能提前的訊息，以及中國出現成長減緩的跡象。這導致殖利率曲線變扁，債券表現凌駕股票和大宗商品，美元挺升，防禦型股票表現勝過景氣循環股。

接下來呢？哈奈特認為，下半年宜持有優質的防禦型股票，既可防範寬鬆政策盛極而衰、而竭，也能為企業獲利觸頂下滑預作防備。他建議，在已打疫苗的歐洲和美國做多防禦型股票；至於在疫苗接種還有成長空間的日本和新興市場，他建議做多「重啟概念股」。