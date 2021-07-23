首申失業金人數 意外上升

勞工部報告，截至7月17日當周首次申請失業保險金人數意外上升至41.9萬，是5月15日以來最高，遠高於《道瓊》預期的35萬，也高於前周上修後的36.8萬。有一周間落差的持續申領數減少2.9萬人至324萬，為疫情新低。

4連降後 6月成屋銷售反彈

根據美國 全國房地產經紀人協會(NAR)統計，在連續下滑4個月後，6月成屋銷售月增1.4%，經季節性調整後的年率為586萬套；年增22.9%。這些銷售數字依據4月和5月簽約完成銷售的交易案。待售房屋庫存為125萬套，按目前銷售速度，可供2.6個月銷售；比5月的2.5個月略有改善。

華納將為HBO Max拍電影

華納媒體CEO基拉爾(Jason Kilar)表示，華納兄弟明年將專為HBO Max推出10多部新電影。他表示，在電影院 上映仍然很重要，但不能忽視居家觀看這部分的績效。HBO和HBO Max第2季美國訂戶超過4700萬，較上季增加280萬。截至6月底，全球用戶數達6750萬，高於上季的6390萬。

網站大當機 Akamai：更新惹禍

幾個重要網站受內容分發網路Akamai大規模當機而短暫關閉。受影響的官網包括達美航空、英國航空、Capital One、Go Daddy、Vanguard、UPS、LastPass、AT&T和好市多。之後Akamai表示問題已解決，服務恢復正常。並推文表示，這是由觸發錯誤的軟體更新引起，不是網路攻擊。

Uber Freight收購Transplace

Uber旗下卡車運輸部門Uber Freight宣布將自TPG Capital收購運輸軟體公司Transplace，估值為22.5億元。Uber將以高達7.5億元普通股作價、其餘則以現金完成收購。Uber一直斥資數十億元加強其Uber Eats外送業務，包括收購酒類配送公司Drizly和食品外送服務Postmates。

7億英鎊 Visa 併Currencycloud

Visa同意收購英國支付新創公司Currencycloud，這是其2021年第二宗重大金融科技收購。Visa表示，這筆交易對Currencycloud的估值為7億英鎊，約當9.62億美元。Visa在2020年初對Currencycloud投資8000萬元，因此這次支付收購Currencycloud的金額將因已持有的流通股本而減少。