我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台7‧27-8‧9降為二級警戒 新增本土23例、2死

河南女嬰被困奇蹟獲救 母遇難時雙手托舉著她

財經簡訊

財經新聞組／整理

首申失業金人數 意外上升

勞工部報告，截至7月17日當周首次申請失業保險金人數意外上升至41.9萬，是5月15日以來最高，遠高於《道瓊》預期的35萬，也高於前周上修後的36.8萬。有一周間落差的持續申領數減少2.9萬人至324萬，為疫情新低。

4連降後 6月成屋銷售反彈

根據美國全國房地產經紀人協會(NAR)統計，在連續下滑4個月後，6月成屋銷售月增1.4%，經季節性調整後的年率為586萬套；年增22.9%。這些銷售數字依據4月和5月簽約完成銷售的交易案。待售房屋庫存為125萬套，按目前銷售速度，可供2.6個月銷售；比5月的2.5個月略有改善。

華納將為HBO Max拍電影

華納媒體CEO基拉爾(Jason Kilar)表示，華納兄弟明年將專為HBO Max推出10多部新電影。他表示，在電影院上映仍然很重要，但不能忽視居家觀看這部分的績效。HBO和HBO Max第2季美國訂戶超過4700萬，較上季增加280萬。截至6月底，全球用戶數達6750萬，高於上季的6390萬。

網站大當機 Akamai：更新惹禍

幾個重要網站受內容分發網路Akamai大規模當機而短暫關閉。受影響的官網包括達美航空、英國航空、Capital One、Go Daddy、Vanguard、UPS、LastPass、AT&T和好市多。之後Akamai表示問題已解決，服務恢復正常。並推文表示，這是由觸發錯誤的軟體更新引起，不是網路攻擊。

Uber Freight收購Transplace

Uber旗下卡車運輸部門Uber Freight宣布將自TPG Capital收購運輸軟體公司Transplace，估值為22.5億元。Uber將以高達7.5億元普通股作價、其餘則以現金完成收購。Uber一直斥資數十億元加強其Uber Eats外送業務，包括收購酒類配送公司Drizly和食品外送服務Postmates。

7億英鎊 Visa併Currencycloud

Visa同意收購英國支付新創公司Currencycloud，這是其2021年第二宗重大金融科技收購。Visa表示，這筆交易對Currencycloud的估值為7億英鎊，約當9.62億美元。Visa在2020年初對Currencycloud投資8000萬元，因此這次支付收購Currencycloud的金額將因已持有的流通股本而減少。

電影院 Visa 美國

上一則

疫情延燒 豐田泰國廠停工一周

下一則

直飛台北、高雄航線 香港快運下月開通

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊
Uber Eats扣2萬元餐款 小店嗆救命錢被卡

Uber Eats扣2萬元餐款 小店嗆救命錢被卡
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀警告，很多國家推動在自己境內生產半導體，若任其發展下去，情況可能失控到「可怕」的程度。（總統府直播畫面）

「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

2021-07-17 17:52
艾司摩爾招牌設備極紫外光（EUV）微影系統，是製造最先進微處理器必需。路透

WSJ：中國要買艾司摩爾EUV設備 遭美國阻擋

2021-07-17 09:01
美國景氣循環認定委員會19日宣布，新冠疫情引發的經濟衰退僅僅持續兩個月，創美國有史以來最短。(路透

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

2021-07-20 00:04
美國參院通過最新法案，禁止所有來自新疆或在該地區製造的商品輸美。（路透）

太陽能關鍵原料「多晶矽」美封殺新疆貨 利了誰？

2021-07-15 19:22
美股19日大跌，因擔心新冠病毒病例反彈將減緩全球經濟成長。盤中賣壓一路上升，道瓊工業平均指數創下去年10月以來最大單日跌幅。美聯社

憂病毒傷經濟 道指挫726點 創今年最大跌幅

2021-07-19 16:38
美國財政部長葉倫。路透

葉倫：對中國課進口關稅 傷害美國消費者

2021-07-17 07:42

超人氣

更多 >
警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練
經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年
中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼
都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧

都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧