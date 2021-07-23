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宅家避疫看體育 Wingstop有戲

財經新聞組／綜合報導

休閒餐飲股正努力從本月低點回升。隨著大盤反彈，包括Red Robin Gourmet Burgers、Bloomin' Brands、Brinker International和Dine Brands Global等個股在21日大幅上漲後，22日反向下跌。

7月至今，Red Robin下跌16%，Dine Brands下跌超過11%，Bloomin’ Brands下跌超過6%，Brinker International下跌7%。

Joule Financial投資長塔特羅(Quint Tatro)表示，21日的走勢絕大多數是由Chipotle超乎預期的業績帶動，但整體來說「很有戲」，「它們承受更高投入價格和對delta變種病毒擔憂的雙重打擊，這種情況可能會持續下去。」「如果非選不可，只能選Wingstop。」

他看好Wingstop，因為它能從重新開業的休閒餐廳和受疫情相關封鎖轉型的外賣受益。並指出，即使經濟持續重啟，預計外賣趨勢不會明顯下降。

塔特羅表示，該公司也將受惠於體育運動重新開放，「我認為人們會購買它們的雞翅。」「這家公司沒有任何債務，估值相對較高，但由於股價接近歷史高點，上方幾無阻力。所以，最終，如果必須選擇一支個股，就是這支。」

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)則表示，Bloomin’ Brands也值得考慮，「看看Bloomin' Brands的走勢圖，它真的很棒。」他指的是該股重新測試之前在25元附近的阻力位。

Bloomin' Brands於22日下跌1.84%至25.64元。

戈登說，「我看好它擁有很好的風險回報概念。手上沒有持股的人可以考慮看看。」

他說，憑藉旗下多元化的品牌、在對沖基金投資組合中占有重要地位以及最近一些分析師的支持，Bloomin'可能即將出現突破走勢，「預計它本財年每股獲利約2.19元，在IPO後則為1.57元。在疫情爆發之前上漲至1.85元，之後大幅下跌，但已一路回升。」「所以我看好這支個股，會考慮將它添加到我的投資組合中。」

投資 疫情 變種病毒

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