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無懼疫情 達美樂、Chipotle火熱

財經新聞組／綜合報導

達美樂披薩(Domino's Pizza)、Chipotle Mexican Grill和星巴克股價創下歷史新高，因為投資似乎一點也不擔心delta變種病毒會對這些餐飲業者造成任何擔憂。

由於擔心與該變體病毒相關的新冠病毒病例捲土重來，股市19日大幅下跌。史坦普500指數大跌2.1%，航空和酒店股等與疫情連動的個股首當其衝下跌。星巴克和達美樂的股價也下跌。

根據約翰霍普金斯大學的數據，美國21日報告超過5萬2000例新增新冠病例。但對疫情可能捲土重來的擔憂並未讓餐飲類股受到驚嚇。

在公布第2季財報獲利和營收超過華爾街預期之後，達美樂股價盤中一度上漲超過12%。雖然擔心披薩銷售疲軟，難達去年暴漲的銷售額水平，但該公司財報指出，美國同店銷售額仍成長超過3%。

達美樂的股價今年以來已上漲38%，使其市值達到206億元。22日股價讓這家披薩連鎖店創下每股532.94元的歷史新高。

Chipotle股價上漲1%，盤中觸及每股1806.66元的歷史新高。這家墨西哥捲餅連鎖店在20日公佈第2季業績，數據超出分析師預期。該股今年以來上漲28%，使市值達到500億元。

星巴克股價上漲2%，盤中觸及每股121.93元的歷史新高。這家咖啡連鎖店將在27日收盤後公布最近一季業績。其股價今年以來上漲13%，市值達到1430億元。

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