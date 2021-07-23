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科技接棒領漲 股指連升3日

財經新聞組／綜合報導

雖然首度申領失業金人數意外增加，對經濟的擔憂重新浮現，並導致債券殖利率走低，但科技股領頭，推動美股連續第3個交易日上揚。

道瓊工業平均指數上漲25.35點或0.07%至3萬4823.35點。史坦普500指數上漲8.79點或0.2%至436748點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上揚52.64點或0.36%收1萬4684.6點。

投資人重新買入最愛的科技股，Salesforce上揚2.57%，而亞馬遜和臉書都上揚1.4%。

在花旗調升目標價，並指這家科技巨頭在下周公布的財報可能超出華爾街預期後，微軟上漲1.68%。花旗預測該股明年將上漲超過30%。而在蘋果下周公布財報前，Cannacord Genuity表示市場對蘋果產品有「強勁需求」後，蘋果股價也上漲0.96%。

當周初請失業金人數意外上升至41.9萬人，高於《道瓊》調查估計的35萬人，也高於前周上修後的36.8萬人，股指早盤承壓。

Union Pacific第2季淨利18億元，每股攤薄獲利2.72元，高於去年同期的11億元和每股攤薄獲利1.67元，股價上漲1.08%。

在第2季獲潤倍增後，CSX股價上漲3.48%。而營收和獲利都超過分析師預期的AT&T股價小升0.5%。

股價 指數 蘋果

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