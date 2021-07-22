美中貿易勃發 彷彿新冠疫情和關稅戰爭不曾發生

美國洛杉磯長堤港。 路透

彭博資訊22日報導，美國 與中國 這兩個世界最大經濟體之間的雙邊貿易，正以近年來最快的速度成長，彷彿關稅戰爭與新冠疫情都不曾發生。

美國前任總統川普與中國達成所謂的美中第一階段貿易協議之後，至今已18個月，彭博說，現在看來這個協議成了最佳休兵符，主要情勢都沒變化，美國的貿易逆差沒變少，大多數的關稅繼續加徵，雙方也沒再協商其他經濟議題。

華府與北京之間的緊張關係日益升高，諸如香港、台灣、人權、新冠病毒起源、電腦系統被駭，以及其他爆點議題令雙邊關係惡化，但商品貿易往來依然穩定。

根據中國官方統計，去年2月中國的工廠因為新冠疫情爆發關閉，導致當月美國與中國的進出口貿易額跌到190億美元。過去12個月則是以創紀錄的速度反彈，而且這股大發的趨勢看來將會持續，主要是中國今年和明年要向美國採購數百萬噸的農產品。宅在家的美國人沒有停止買東西，進口額一直在改寫紀錄。

儘管美國政府的統計數字可能略有差異，但是美中貿易熱絡的事實，完全打臉加徵關稅會讓美中供應鏈脫鉤的預期。雖然有價值3,000億美元的商品被加稅，但美、中雙方學會了如何「與稅共處」。

同期間，台灣與南韓對美出口也都增加，可見美國市場需求之強勁。

彭博指出，在洛杉磯港 進出的2,590億美元貨櫃，大約有一半是中國或香港商品。

洛杉磯港務局長Gene Seroka說：「所有跡象都指向今年下半年還是一片榮景。」美國接下來是秋裝上市、開學、萬聖節、聖誕節等旺季，商品都來到碼頭了。