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二手車飆漲翻天 車主可善用趨勢 以舊換新撿便宜

財經新聞組╱綜合報導
車主不妨善用二手車大漲趨勢創造價值。（路透）
車主不妨善用二手車大漲趨勢創造價值。（路透）

二手車價格飆升，車主也許可以考慮善用這股趨勢。

Edmunds.com資深洞察經理德魯里(Ivan Drury)說，「很多經銷商都高喊『我們需要二手車』。」

生產汽車所需晶片的全球持續短缺，影響製造商的新車生產，造成供不應求。結果是車價折扣變少，部分車型的售價甚至超過標價，需求也蔓延到二手車市場。

Cars.com執行主編維森費爾德(Joe Wiesenfelder)說，「一如以往，新車和二手車市場綁在一起。一邊價格上揚就會影響另一邊，目前狀況就是如此。」

二手車均價從一年前的2萬900元上漲至少21%至約2萬5400元。新車的售價約為4萬800元，年增約4.9%。

Len Stoler Automotive Group總裁史托勒(Barry Stoler)說，雖然經銷商不再像以前那樣提供太多折扣或降價，但卡車的以舊換新價值已達「天價」，其餘車款以舊換新價值也很高，「之前無法靠太多折扣買的車，現在可以靠以舊換新補回來，因為其價值太高了。」

即使是里程數偏高的車輛也可能更具價值。根據Edmunds統計，已跑10萬至10萬9999英里間的汽車上月買進平均金額從一年前的1萬2626元上漲31%至1萬6489元。

德魯里說：「如果採用以舊換新，那麼交易就會變得更順利。」「經銷商都希望車主以舊換新。」即使車齡9年的汽車均價也比一年前上漲約30%。

此外，如果租約即將到期，車主也可以低於經銷商售價將其買斷，因為租賃車的殘值在幾年前簽署租約時就已確定。

Cars.com的維森菲爾德說：「這些租約在任何人知道會發生新冠疫情或晶片短缺之前就生效了。」「這些車輛的價值很可能已超過原本預設的價值。」

不過Cars.com建議，如果車主考慮這麼做，請務必了解所在州適用的銷售稅規定，買斷成本可能會因地而異。

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