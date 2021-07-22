Netflix進軍電子遊戲 分析師評不明智

隨著眾多新競爭對手加入，Netflix 最近幾季用戶成長停滯不前。為了吸引新會員並減少流失，該公司正在向電子遊戲擴張。

這項決定是以Netflix龐大的內容庫為基礎，不僅可以讓該公司擴展其專有知識產權，還可以收集用戶重要數據。

不過雖然訂閱者可能對源自《怪奇物語》(Stranger Things)等熱門節目的遊戲前景感到興奮，但至少有些華爾街分析師 對Netflix進軍電子遊戲持謹慎態度，稱其為「不明智的作法」。

Wedbush分析師帕契特(Michael Pachter)指出：「它雖然還在燒錢，但選擇擴大其產品，播客就是個明智的選擇，但遊戲真的就不太聰明了。」

他表示，播客的製作成本低廉，並且可以讓Netflix訂戶在行動時消費額外的內容。然而，電子遊戲並不是一個低成本的投資，「雖然Netflix一開始將專注於手機 遊戲，但它們是否知道手機遊戲有多難經營。」

他說，「前浪死在沙灘上，不少業者在這方面敗得很慘，迪士尼就是最明顯的代表。即使像動視、EA、Take-Two、Ubisoft和任天堂這樣的電子遊戲發行商，多年來也一直在努力創造具吸引力的行動內容，而且每家都要靠收購才能維持長久的成功。」

帕契特表示，「如果它想開發手機遊戲，在業界每年推出超過4萬款新手機遊戲的背景下，它不太可能每年只創造少數遊戲。」「在全球35億行動遊戲玩家中，很少有人會想訂閱Netflix只為每年玩上2到3款新遊戲。」

如果Netflix轉向更複雜的遊戲，它也面臨技術障礙。大多數電子遊戲只能在專用遊戲機或個人電腦上使用。因此，Netflix必須開發一種網路無縫串流式傳輸遊戲的方法。