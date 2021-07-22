道指再漲286點 本周跌幅全收復

美股持續走高，完全收復19日的暴跌幅度。道瓊工業指數 成分股可口可樂和嬌生的財報優於預期，也增加了多頭情緒。

道指上漲286.01點或0.83%至3萬4798點，距歷史高點不到1%。史坦普500指數上漲35.63點或0.82%至4358.69點。那斯達克綜合指數上漲133.08點或0.92%至1萬4361.95點，即使Netflix因新增用戶數令人失望而下跌3.28%。

道指在19日下跌725點後，於20日上漲近550點。連2日的上漲現已完全收復三大股指跌幅。

在從前一交易日的大跌反彈後，受惠持續迅速的經濟重啟最大的股票繼續攀升。嘉年華(Carnival)上漲9.44%。拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)上漲3.43%。美國航空上漲4.09%，挪威郵輪上漲10.14%。

道指成分股可口可樂上季營收 超過2019年疫情前水平並調升全年財測，股價 上漲1.29%。

另一支道指成分股嬌生公司小升0.62%，這家製藥商第2季財報獲利和營收優於預期，並且調高2021年的財測。

Moderna加入史指，股價上漲4.48%。

Verizon股價在財報營收和用戶成長優於預期並調高其全年財測後上漲0.67%。

上季營收也超過疫情前水平的墨西哥速食連鎖店Chipotle上漲11.54%。