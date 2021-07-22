我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：8月底可能開放12歲以下兒童接種疫苗

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

道指再漲286點 本周跌幅全收復

財經新聞組╱綜合報導

美股持續走高，完全收復19日的暴跌幅度。道瓊工業指數成分股可口可樂和嬌生的財報優於預期，也增加了多頭情緒。

道指上漲286.01點或0.83%至3萬4798點，距歷史高點不到1%。史坦普500指數上漲35.63點或0.82%至4358.69點。那斯達克綜合指數上漲133.08點或0.92%至1萬4361.95點，即使Netflix因新增用戶數令人失望而下跌3.28%。

道指在19日下跌725點後，於20日上漲近550點。連2日的上漲現已完全收復三大股指跌幅。

在從前一交易日的大跌反彈後，受惠持續迅速的經濟重啟最大的股票繼續攀升。嘉年華(Carnival)上漲9.44%。拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)上漲3.43%。美國航空上漲4.09%，挪威郵輪上漲10.14%。

道指成分股可口可樂上季營收超過2019年疫情前水平並調升全年財測，股價上漲1.29%。

另一支道指成分股嬌生公司小升0.62%，這家製藥商第2季財報獲利和營收優於預期，並且調高2021年的財測。

Moderna加入史指，股價上漲4.48%。

Verizon股價在財報營收和用戶成長優於預期並調高其全年財測後上漲0.67%。

上季營收也超過疫情前水平的墨西哥速食連鎖店Chipotle上漲11.54%。

營收 指數 股價

上一則

中國五礦淨利潤 上半年同比增182%

下一則

鄭州暴雨 鴻海iPhone出貨拉警報

延伸閱讀

莫德納創辦人 自曝研發mRNA曾被羞辱

莫德納創辦人 自曝研發mRNA曾被羞辱
法國賽諾菲疫苗 歐盟加快審查 年底可望上市

法國賽諾菲疫苗 歐盟加快審查 年底可望上市

預計三種疫苗 將獲全面批准

預計三種疫苗 將獲全面批准
Nike財測勝預期 股價觸新高

Nike財測勝預期 股價觸新高

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀警告，很多國家推動在自己境內生產半導體，若任其發展下去，情況可能失控到「可怕」的程度。（總統府直播畫面）

「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

2021-07-17 17:52
艾司摩爾招牌設備極紫外光（EUV）微影系統，是製造最先進微處理器必需。路透

WSJ：中國要買艾司摩爾EUV設備 遭美國阻擋

2021-07-17 09:01
美國景氣循環認定委員會19日宣布，新冠疫情引發的經濟衰退僅僅持續兩個月，創美國有史以來最短。(路透

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

2021-07-20 00:04
美國參院通過最新法案，禁止所有來自新疆或在該地區製造的商品輸美。（路透）

太陽能關鍵原料「多晶矽」美封殺新疆貨 利了誰？

2021-07-15 19:22
美股19日大跌，因擔心新冠病毒病例反彈將減緩全球經濟成長。盤中賣壓一路上升，道瓊工業平均指數創下去年10月以來最大單日跌幅。美聯社

憂病毒傷經濟 道指挫726點 創今年最大跌幅

2021-07-19 16:38
美國財政部長葉倫。路透

葉倫：對中國課進口關稅 傷害美國消費者

2021-07-17 07:42

超人氣

更多 >
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳
為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏