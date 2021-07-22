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財報公布前 運輸股跌入修正

財經新聞組／綜合報導

運輸類股目前正遇到阻礙。在之前反彈超過史坦普500指數的漲幅後，道瓊運輸平均指數已自5月創下的歷史高點回落約10%，跌入修正區。

而幾家重量級運輸公司準備在未來幾天公佈財報，包括鐵路公司CSX和聯合太平洋以及西南航空和美國航空。這些個股通常被視為美國經濟健康狀況的代表。

New Street Advisors創始人薩普魯(Delano Saporu)看好該類股的長期潛力，但對短期疲軟持謹慎態度，「目前來說，經濟復甦一直保持穩定，我認為目前仍處於這種趨勢的開端。唯一可能的威脅是變種病毒的威脅，這可能會在短期內導致更多大幅的修正。」

delta變種病毒的傳播引發華爾街擔憂經濟復甦步伐可能會放緩，尤其是全球經濟，因為各國正在努力遏制該病毒。

薩普魯說，「但是如果我們重點放在業績，並且著眼於運輸類股的長期表現，我仍然相信它仍處於上升趨勢中。」

Fairlead Strategies創始人史托克頓(Katie Stockton)也認為這只是在整體上漲背景中的小小回軟：「這次修正就是這樣，只是單純的修正，因此這是長期上升趨勢範圍內的回調。」

她表示，這種回調也讓幾支運輸個股在財報公布前處於令人羨慕的地位，「透過對許多運輸類股的幾種不同衡量標準，這種修正已經造成超賣。」「像是西南航空、美國航空、CSX、Norfolk Southern這樣的個股，它們都出現短期下行觸底的跡象，這讓它們在即將公布財報之際處於更好的位置，即使財報業績令人失望，股價也可能做出正面反應。」

過去一個月，航空公司遭受打擊最嚴重。聯合航空、阿拉斯加航空和捷藍航空在這段時間內跌幅都超過11%。

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