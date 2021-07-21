高房價逼建商縮手買家退場 建築許可證、房貸申請雙降

建商縮手，讓新屋供應繼續受限。（歐新社）

新屋市場正在出現幾個跡象顯示建商可能會放緩施工。6月單屋住宅開工量繼續上升，而且其中許多建案已經售出。但根據美國人口普查 局(Census Bureau)的數據，作為未來建設指標的建築許可證上月降幅超過預期，至8月以來最低點，比6個月平均值低約10萬套。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)表示，「單屋住宅是最迫切需要更多新房的市場，尤其是在價格低端，首購族需要一些價格優惠和更多選擇，但我們也知道建商交屋量越來越少。」

根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)的數據，在房市之外，購買新建房屋的房貸申請量在6月同比下降近24%，為連續第3個月下降。

MBA經濟學者坎恩(Joel Kan)表示，「住宅建商最近遇到更大的阻力，因為關鍵建材價格大漲、監管成本上升以及勞力短缺，都影響提高產量的能力；不但抑制了新屋銷售，也加快了房價上漲。」

平均貸款金額也創下歷史新高，為39萬2370元。

建商情緒雖然仍然很高，但在7月有所下降，建商宣稱建築成本繼續面臨壓力，在疫情期間飆升並在幾個月前創下歷史新高的木材價格已大幅回落。然而，截至目前為止，省下來的資金還沒有流向消費者或建商，因為其他材料的價格仍在上漲。

美國全國房屋建築商協會(NAHB)首席經濟學者迪茲(Robert Dietz)表示：「最近單屋住宅和多屋建築許可證數據的疲軟是由於去年底以來的材料成本上漲，因而推高了新屋價格。」「這對需要額外庫存的房產市場來說是個挑戰。」

建商也受到供應鍊和勞力問題的阻礙。

Zillow經濟學者史皮克曼(Matthew Speakman)說，「全國到處都傳出有關窗戶、暖氣裝置、冰箱和其他物品交貨延遲數月的消息，導致交屋延遲並迫使建商縮手不前。許多建商也持續強調可用勞工短缺是最大的挑戰。」