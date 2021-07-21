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零售商下半年額外支出 估2230億元

財經新聞組╱綜合報導

根據Salesforce最新預測，2021年下半年美國零售商支出將較2020年同期多出2230億元，增幅達62%。其中包括額外支付供應商的120億元、薪資支出增加480億元和物流成本增加1630億元。

Salesforce副總裁兼零售總經理葛夫(Rob Garf)表示，消費者可能即將面臨更高的物價，「零售商肯定會承擔一些壓力，但消費者也會遭波及。但因從製造到物流再到勞力的成本全面上揚，它無法全面轉嫁給消費者。」

他表示，「即使上半年通貨膨脹和銷售成本的增加部分被轉嫁給消費者，但後者心甘情願。」「消費者願意多花一點錢，自認擁有足夠的動力和意願全年承擔額外支出。」

在這項研究中，Salesforce使用第一方和第三方數據追踪全球超過10億名購物者在實體和網購零售商的單季交易。

當前卡車運輸率處於史上最高水平，較2020年高出約49%，比疫情前高出83%。隨著網購熱潮，對電商倉儲的需求也在激增。

萬事達卡的調查表示，6月電子商務同比增加8%，較2019年6月增加95%。世邦魏理仕(CBRE)估計零售額每增加10億元，就需要額外增加100萬平方英尺的電商倉儲空間。

Oppenheimer零售分析師奈吉(Brian Nagel)表示，「零售商正試圖理解這種通貨膨脹何時會成為問題，以及需求造成破壞。」「沒有人知道答案，這是個持續進行中的風險。」

Salesforce還預測，進入11月和假日購物季，美國零售商將面臨約35萬勞工短缺。葛夫表示，這將成為推動工資自2020年假日購物高峰期的中位數13.02元上漲至今年假日季的19元，漲幅高達46%。

然而，他表示，零售商對員工的期望更高，包括庫存管理、電子商務交貨以及點擊取貨或網購店取。

零售商 美國 通貨膨脹

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