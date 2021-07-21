收復大半失土 道指漲550點

主要股指20日反彈，在道瓊工業平均指數 創下8個月來最糟單日走勢後，投資人反向買進。

由於美國 國債殖利率 反彈至1.2%以上，緩解了人們對新冠疫情再起將減緩經濟復甦的擔憂，股指穩步上升。

道指在19日下跌725點後上漲549.95點或1.62%至3萬4511.99點，為一個多月來最大漲幅。史坦普500指數上漲64.57點或1.52%至4323.06點。那斯達克綜合指數上漲223.89點或1.57%至1萬4498.88點。小型股羅素2000指數反彈幅度最大，上漲3.2%。

由於在19日因擔憂新冠變種病毒(delta)而遭重創的個股，20日收復失地。航空公司和郵輪公司引領反彈。前一日下跌4%的美國航空和達美航空在20日分別上漲8.38%和5.45%。皇家加勒比上漲7.76%。

隨著債券殖利率攀升，銀行股也出現反彈，摩根大通和美國商銀分別上漲1.86%和2.03%。區域銀行領漲金融類股，Zions Bancorp和Regions Financial分別上漲5.24%和4.13%。區域銀行往往與10年期殖利率息息相關。

前一日受創最重的類股能源和工業股也出現反彈。埃克森美孚(Exxon Mobil)上漲1.12%，奇異電氣(GE)上漲5.79%，Honeywell上漲4.08%。

蘋果全日穩步攀升，漲幅2.6%，完全抵消前一日跌幅。