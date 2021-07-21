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油價波動 問題不大 長期看多

財經新聞組／綜合報導

油價格20日維持在70元以下，這是關鍵的心理水平。

石油市場首當其衝受到美股大規模拋售的衝擊，新冠變種病毒(Covid delta)的傳播引發人們對經濟復甦放緩的擔憂。OPEC及其盟友周末達成增產協議。

BK Asset Management外匯策略總經理許洛斯伯格(Boris Schlossberg)仍看多能源股，「即使出現波動，但我仍然看好，因為目前的波動只是個小問題。」「油價肯定會幾乎保持在這個水平，甚至可能隨著經濟開始好轉而進一步上漲。」

許洛斯伯格將目標鎖定油田服務公司Halliburton，該公司在20日開盤前公布財報，「這是目前能源類股中最看好的個股。」並指出該公司在北美市場市占率以及其頁岩裂解業務的強勁獲利。

他還強調了Halliburton在雲端和人工智慧(AI)領域的涉獵，讓該公司能夠使用更少的資本支出和人力資本來創造收入。他預計該股將在12到18個月內躍升至每股30元。

他說，「只要油價保持在目前水平，不跌破60元，所有這些獲利率都將真正開始上升。」

Halliburton股價20日上漲3.67%，該公司獲利超出市場預期每股3分，且為連續第二季獲利。

不過，Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)建議避開能源股。他提出配對交易建議，善用能源股近日的跌勢，做多XME金屬和礦業ETF，放空XLE能源類股ETF。

他說，「XME目前正出現亂流，但長期仍然看好。」「但能源股的長期結構要差得多。」

XME ETF今年來上漲20%，而XLE上漲26%。

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