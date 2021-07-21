6月新屋開工數 高於預期

商務部表示，6月新屋開工數增加6.3%，經季節性因素調整後年率為164.3萬套，高於《路透》預計的159萬套。5月數字從初值157.2萬套調降至154.6萬套。未來住宅興建許可證下降5.1%至159.8萬套。根據最新的生產者物價指數(PPI)，雖木材期貨價格較5月初下跌近70%，但6月軟木價格年增125.3%。

Win 11更新 內建Team chat

微軟推出Windows 11更新，包括聊天功能，透過Microsoft Teams與朋友和家人交談。已經透過Windows Insider計畫試用Windows 11的人可以在今年底Windows 11全面上市前先行試用Chat軟體。如果更多人使用Teams，就可能成為Office套件中更有價值的資產。

嘉年華年底提高運力至75%

即使人們擔心高傳染性的delta新冠變種病毒傳播，嘉年華(Carnival)宣布計畫年底前恢復其船隊總運力75%。該公司已恢復營運旗下9個品牌中的8個，涉及54艘船。並在年底前重啟船隊中最後的9艘船。該公司宣稱，整體作法起將使嘉年華的總營運能力提高到75%。股價聞訊上揚。

GM自Lyft 和蔚來挖角主管

汽車業掀起搶人大戰。通用汽車(GM)和Stellantis分別從亞馬遜和Lyft在內的科技公司挖角。GM在1月宣布在BrightDrop EV商業和物流業務中新增4名新高管，他們來自Lyft和中國電動車公司蔚來。前身為飛雅特克萊斯勒的Stellantis則聘請亞馬遜Alexa Automotive副總裁 Ned Curic擔任苜位技術長。

蘋果 延後員工重返辦公室時間

《彭博》報導，蘋果將延後至少一個月讓員工重返辦公室，取消其原先計畫，即自9月起員工每周到公司上班3天。因高傳染性的變種病毒正在全美蔓延，蘋果公司的復工日期最快將延後到10月。蘋果CEO庫克上月發送一封電郵，要求員工周一、周二和周四回辦公室上班，並可選擇每年遠距工作2周。

Netflix獲利和新增訂戶未達標

Netflix獲利和新增訂戶數未達預期，但營收 略高於預期。上季每股獲利(EPS)2.97元，不如預期的3.16元；營收73.4億元，而預期為73.2億元；全球付費用戶淨增154萬，而預期為175萬；累計付費會員數超過2.09億。營收成長來自平均付費會員數增加11%和會員平均收入增加8%。