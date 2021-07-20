變種病毒肆虐 零售股逆勢漲

疫情再起，雜貨業者景氣回春。（歐新社）

隨著美股暴跌，投資 人認為如果新冠變種病毒 病例繼續上升，雜貨業者可能會反現成長。

Kroger、Albertsons、BJ’s Wholesale Club股價均上漲。Costco更觸及415.32元的歷史新高價。

這些股票是華爾街罕見的亮點之一，因為道瓊工業平均指數創下今年來最大跌幅。包括Clorox和Peloton在內的其他幾支居家避疫股也走升。

在過去一年中，雜貨店一直是疫情 最大受益者之一，因為餐廳暫時關閉，購物者只得囤積食品並在家做飯。

這種零售業者未來幾季銷售成長可能會異常升高。投資人和企業一直在試圖理解，隨著越來越多人接種疫苗並且限制放寬，消費者何時會恢復外食習慣以及恢復多少程度。然而，最近幾周delta變種病毒的興起讓這些預測變得更趨複雜，尤其是在疫苗接種率偏低的地區。

Edward Jones零售分析師亞布洛(Brian Yarbrough)表示，有關delta變種病毒的新聞以及某些地區重啟限制讓投資人感到震驚，像是洛杉磯恢復室內戴口罩規定。他說，這導致有些人湧向久經考驗的疫情中流砥柱。「雜貨店將從中受益。」

D.A. Davidson零售分析師貝克(Michael Baker)說，股市中雜貨類股走勢「與航空股相反」。由於投資人擔心旅遊可能放緩或逆轉，航空公司和郵輪是受災最嚴重的產業。

根據追踪超市、大型零售商和便利店銷售模式的IRI數據，雜貨銷售額仍高於疫情前水平。截至7月4日當周，包裝消費品的總需求與去年同期大致相同，但生鮮物品和非食用商品的總銷售額略有下降。

最近的數據也支持居家飲食模式的強化度。根據商務部統計，6月食品和飲料商店的收入較上月增加了0.6%。另一方面，根據OpenTable跟踪網路、電話和現場訂位情形，7月餐廳用餐量較一年前仍下降8%。