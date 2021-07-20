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疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

美股重挫 分析師：將修正10%

財經新聞組／綜合報導

由於擔心新冠病毒病例再起將減緩全球經濟成長，美股19日重挫。道瓊工業平均指數創下今年來最大跌幅，賣壓大幅回升。部分專家提出其目前可關注的目標。

Destination Wealth Management CEO佑什卡米(Michael Yoshikami)認為有些因素是重點，「我認為這是個很大的威脅，而且這更像許多利空因素彙整在一起。所得稅可能會上升，而且因為估值已經被拉高，此時股市可能真的過熱。而且我認為認定經濟將全面開放的看法實在是太樂觀了。delta變種病毒以及其他問題會給股市帶來一些問題。這就是我們一直擔心的原因，也是看好會修正10%的原因。」

Wilmington Trust投資策略主管休伊(Meghan Shue)詳細說明了這對美國以外的股市的意義，「這很重要，值得仔細觀察。我們認為這不會中斷周期，但這是個值得擔憂的因素，因我們可能對成長預期過度樂觀。我還認為delta變種病毒在美國以外更令人擔憂，尤其是新興市場和甚至其他發達市場，這些地區沒有足夠的疫苗供應和普及率，但美國有。所以，如果指望美國經濟成長可帶動非美成長，那麼在考量delta變種病毒的傳播後，這種想法可能太過危險。但總的來說，我認為政策制訂者將更關注疫苗而非停工。」

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)認為股市有3股力量，「首先是對成長的擔憂，我們是否達到成長高峰，它會下降嗎？其次是擔心聯準會(Fed)將繼續購債，它是否真的會縮減每月1200億元的購債額度？第三，更重要的是，如果您是一家退休基金經理人並且目前獲利率良好，因為持股上漲許多，必須進行負債管理。因此可能會出售股票和購買債券並減輕債務。」

美國 變種病毒 疫苗

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